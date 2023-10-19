Diyarbakır ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasına tepki gösteren vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile merkez Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde toplandı.

Katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, sivillere yönelik saldırıyı kınadıklarını, İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da İzzetpaşa Camisi’nde yatsı namazının ardından bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile "soykırıma hayır", "Kudüs'e selam direnişe devam", "Siyonist İsrail Filistin’den defol", "katil ABD Orta Doğu'dan defol" yazılı pankartlar ile tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşma yapan hafız Emrah Seçer, İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım ve katliam yaptığını belirtti.

Seçer, Filistinlilere yönelik bu zalimliğin sadece kınamalarla geçiştirilemeyeceğini, bu katliamın durdurması gerektiğini ifade etti.

