YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu

Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu

15.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır ve Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sağanak nedeniyle merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerine kurulan ve 3 bini aşkın depremzedenin barındığı çadır kentte su birikintileri oluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çadır kentte biriken yağmur suyunun tahliye edilmesi için çalışma yürütüldü.

Ergani ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır'da bugün metrekareye 35-40 kilogram yağış düştü.

MARDİN

Mardin'de de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su baskınları sonucu 8 kırsal mahalle ile yerleşim biriminin yolu zarar gördü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ve Kızıltepe belediyeleri ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde rögar temizliği için çalışma yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ekiplerin kısa zamanda ihbarları değerlendirerek yolları tekrar trafik akışına açtıklarını kaydetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, Mardin'de kuvvetli yağış beklendiğini, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktaran Tatlıdede, yağış sona erene kadar ekiplerin mesaisinin devam edeceğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu da su baskınların yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunarak, ilgili personelin alana yönlendirilmesini sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildiDiyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildi
Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat ettiBaşantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Ünlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktıÜnlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mardin sağanak

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:33
İkindi
15:54
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler15 Mart Çarşamba

Kardeşler Eczanesi
Sur
Erbatur Eczanesi
Yenisehir
Emek Eczanesi
Baglar
Park Eczanesi
Baglar
Liman Eczanesi
Baglar
Vahdet Eczanesi
Kayapinar
Gaziler Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.