Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sağanak nedeniyle merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerine kurulan ve 3 bini aşkın depremzedenin barındığı çadır kentte su birikintileri oluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çadır kentte biriken yağmur suyunun tahliye edilmesi için çalışma yürütüldü.

Ergani ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır'da bugün metrekareye 35-40 kilogram yağış düştü.

MARDİN

Mardin'de de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su baskınları sonucu 8 kırsal mahalle ile yerleşim biriminin yolu zarar gördü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ve Kızıltepe belediyeleri ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde rögar temizliği için çalışma yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ekiplerin kısa zamanda ihbarları değerlendirerek yolları tekrar trafik akışına açtıklarını kaydetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, Mardin'de kuvvetli yağış beklendiğini, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktaran Tatlıdede, yağış sona erene kadar ekiplerin mesaisinin devam edeceğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu da su baskınların yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunarak, ilgili personelin alana yönlendirilmesini sağladı.

