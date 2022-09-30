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Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi başladı

30.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena: - "Burada çok seçkin hocalarımız var. Bilimsel açıdan çocuk sağlığı ve hastalıkları her yönüyle masaya yatırılıyor"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 1247 doktorun katılımıyla 2. Doğu Pediatri Kongresi başladı.

Doğu Pediatri Derneğince, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongredeki oturumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları ele alınacak.

Türkiye'nin her ilinden 1247 doktorun katıldığı kongrede, teknoloji ve ilaç firmaları da çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili stant açtı, katılımcıları bilgilendirdi.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, yaptığı açıklamada, kongrede 4 günde 21 ayrı bilimsel oturum yapmayı planladıklarını söyledi.

Bilimsel ve sosyal programlar gerçekleştireceklerini anlatan Asena, kongrenin her geçen yıl bilimsel şölene dönüştüğünü aktardı.

Asena, kongre kapsamında düzenledikleri "Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışması"na 85 ülkeden bine yakın film ile başvuru yapıldığını, jürinin ilk 10 filmi değerlendireceğini kaydetti.

Asena, kongre kapsamında 62 firmanın stant kurduğunu aktararak, "Sadece sağlık değil hem turizm hem de ekonomi açısından kentimize katkısı var. Buradaki asıl amaç çocuk sağlığını ve hastalıklarını her yönüyle konuşmak. Çocuk sağlığı ve hastalıklarının diğer branşlara da örnek olacağına inanıyoruz. Bu sayede diğer branşlarda Diyarbakır veya bölgemizde bu tür kongrelere ev sahipliği yapacaktır." sözlerine yer verdi.

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