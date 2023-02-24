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Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı

24.02.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ile üstündeki sitede kurtarılan kedi sayısı 13'e yükseldi.

Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Şubat'ta başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede 13 kedi kurtarıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri 22 Şubat'tan bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu kurtarılan 13 kedinin ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı veteriner hekimlerince yapıldı. Daha sonra kediler sahiplerine teslim edildi. Bina sakinleri ile yapılan görüşmelerde ve yapılan detaylı arama kurtarma çalışmalarında sitede kedi kalmadığı netlik kazandı.

"BU DEVLET NELERİ ATLATTI, BUNU DA ATLATACAK İNŞALLAH"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine iletilen tüm kedilerin kurtarıldığını söyledi.

Son kontrolleri yaptıktan sonra en kısa sürede yıkım çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini anlatan Kızılay, "Devletimiz burada yaşayan canlıların tespiti ve kurtarılması noktasında elinden geleni yaptı. Arkadaşlarımız son kontrolleri yaparak 2 dronu da uçurmaya başladı. Varsa bir canlı kurtarılacak, yoksa da rutin işler devam edecektir." dedi.

Kedisine kavuşan Ali Atilla Sütşurup ise ekiplerin büyük fedakarlıkla kedileri kurtarmak için mücadele ettiğini aktardı.

Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Sütşurup, "Her şeyimiz gitti. Devletimiz bugünlerde şefkatli elini bizlere uzatıyor, uzatmaya da devam edecek. Ancak can gitti mi geri gelmez. Allah'ın izniyle tekrar doğrulacağız, düştüğümüz yerden kalkacağız. Bu devlet neleri atlattı, bunu da atlatacak inşallah." diye konuştu.

KEDİSİNE SESLENEREK KURTARILMASINA YARDIMCI OLDU

Kedi sahiplerinin arama kurtarma çalışmalarında kullanılan dron aracılığıyla zaman zaman seslenmesiyle kedilerin bulunduğu kat tespit edildi ve o noktaya kafes koyuldu.

Sena Yaman ile babası Erol Yaman da seslendikleri kedilerinin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Erol Yaman, başta komşuları olmak üzere depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Kedileri kurtarmak için çaba gösterdiklerini, kedilerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade eden Yaman, "Bize bu konuda destek olan, canını riske atıp siteye çıkan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sena Yaman da ekibe teşekkür ederek, kedisinin kurtarılması için çok çaba sarf edildiğini kaydetti.

Merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Şubat'ta kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durdurulmuştu.

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