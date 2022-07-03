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Diyarbakır'da akrabaların taşlı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı

03.07.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da akrabaların taşlı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde, akraba aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

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