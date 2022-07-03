Diyarbakır'da akrabaların taşlı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde, akraba aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz