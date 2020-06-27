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Diyarbakır'da aynı aileden 5 sivili şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.06.2020 19:57 | Son Güncelleme

Bir noterde işlem yaptığı sırada yakalanan Mehmet Eliaçık, tutuklandı

Dİ̇YARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 sivilin şehit edildiği saldırının failinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli Mehmet Eliaçık'ın yakalanması için çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Diyarbakır'daki bir noterde işlem yaptığı sırada yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

- Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızı Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüş, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.

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