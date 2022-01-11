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Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

11.01.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Dörtyol Camisi önünde aralarında husumet bulunan amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan sopa ve bıçaklı kavgada Şevder Ayus (28) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayus, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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