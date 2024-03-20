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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören binalardan 4 bin 362'sinin yıkımı tamamlandı

AA AA
20.03.2024 15:53
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Diyarbakır'da geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım çalışması sürüyor.

Valilik, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda, depremde hasar gören ve acil yıkım kararı verilen binalarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Ağır hasarlı yapıların yıkılması için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) devredilen çalışmalar kapsamında kent genelinde 5 bin 484 ağır hasarlı binadan, 4 bin 362'sinin yıkım çalışması tamamlandı.

Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki yapıların tahliyesinin ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda ekipler, merkez Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Hz. Süleyman Caddesi'nde depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başladı.

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