YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü

Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü

06.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar meydana gelen binanın bir kısmında çökme yaşandı.

Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 85. Sokak'taki Diyar GAP Sitesinin 7 katlı A bloğunun bir kısmında çökme oldu.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis, binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerini boşalttı.

Vali Ali İhsan Su, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, binanın daha önce boşaltıldığını belirterek, "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok. Şimdi gerekli tedbirler de alınıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da deprem fırsatçıları iş başında: İmara açılmayacak tarım arazileri satılmaya çalışılıyorDiyarbakır’da deprem fırsatçıları iş başında: İmara açılmayacak tarım arazileri satılmaya çalışılıyor
İzmir'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüİzmir'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır bina

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:51
Öğle
12:27
İkindi
16:02
Akşam
18:53
Yatsı
20:11

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Emir eczanesi
Hazro
Bismil eczanesi
Bismil
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Narin eczanesi
Silvan
Karaz eczanesi
Kocakoy
Enis eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.