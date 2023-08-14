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Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

14.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrol yapan Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı.

Şirketten yapılan açıklamada, kaçakla mücadele saha ekiplerince, ilçeye bağlı kırsal Yaprakbaşı ve Düzova mahallesinde geçen ay 13 kaçak trafo tespit edildiği ve yine aynı bölgede mobil kaçak trafoların kullanıldığı bilgisi alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleriyle birlikte trafolara el koymak ve kaçak kullanımının önüne geçmek için alana giden ekiplerin, trafo sahipleri ve bölgede bulunan kişilerce taşlı saldırıya uğradığı aktarılan açıklamada, zor koşullarda trafoları araziden toplayan ekiplerin çalışması, yapılan taşlı saldırı ve jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirlerinin dron ile de kayıt altına alındığı bildirildi.

Önceki ay ele geçirilen 13 kaçak trafonun kullanım dışı bırakılmasıyla yaklaşık 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik kullanımını karşılayacak 3 megavolt amper (MVA) gücünde aylık 4 milyon lira, sezonluk ise 16 milyon liralık kullanımın önüne geçildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şunları kaydetti:

"Elektrikte kaçak kullanımın önüne geçmek ve aboneliği bulunmayan vatandaşlarımızı kayıt altına almak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Abone olarak elektrik kullanımını kayıt altına almak istemeyen vatandaşlar, elektrik bedellerini ödememek için sağladığımız birçok teşvik programına rağmen değeri 200 bin lira olan trafolar alarak kaçak kullanıma yöneliyor. Amacımız milli kaynaklarımızı koruyarak kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli bir şekilde sorumluluk bölgemize elektrik ulaştırmak. Bu kapsamda kullandığı elektriğin bedelini zamanında ödeyen abonelerin haklarını korumak adına kaçak kullanımla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Diyarbakır Çınar dicle elektrik saha

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