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Diyarbakır'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

27.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi yaşamını yitirdi.

Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Seyit Ali Çetin'e (38) ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Eve giden yakınları, Çetin ve Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen arkadaşı Cuma Özarı'nın (39) cansız bedenlerini buldu.

Isınma amaçlı yaktıkları düşünülen mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çetin ve Özarı'nın cenazeleri otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cenazeler, otopsinin ardından ailelere teslim edildi.

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