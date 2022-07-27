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Diyarbakır'da polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

27.07.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

Diyarbakır'da polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, polisin dikkati sayesinde telefon dolandırıcılarına para göndermekten kurtuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.A'nın telefonla kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların banka hesabına 5 bin 315 avro yatırmaya gittiğini öğrendi.

E.A'ya aramayı yapan zanlıların dolandırıcı olduğu bilgisini veren ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu sayede yanındaki parayı şüphelilerin hesabına yatırmaktan son anda vazgeçen E.A, ekiplere teşekkür etti.

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