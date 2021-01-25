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Diyarbakır'da, terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

25.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Silah ve mühimmatın şehir merkezinde saldırılarda kullanılmak üzere kırsal alandan aktarıldığı belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim 2020'de icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen "Doktor Amara" kod isimli terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde çıkan krokinin kıymetlendirilmesi üzerine merkez Bağlar ilçesinin Yeşildallı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şehir merkezinde yapılacak olan saldırılarda kullanılmak üzere kırsal alandan aktarılan 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 115 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği arazide jelikan bidon içerisinde gömülü oldukları noktada ele geçirildi.

Delil niteliği olan silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı, havan mühimmatları olay yerinde imha edildi.

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