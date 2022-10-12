Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 550 gram skunk ve 2 uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce "Diyarbakır'ın Huzuru, Polisin Gururudur" temasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sur Jandarma Komutanlığının desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 13 kilo 550 gram skunk, 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 63 fişek ele geçirildi, M.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.



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