Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.