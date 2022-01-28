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Diyarbakır'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki bebek ve çocuğa UMKE ekipleri ulaştı

28.01.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki bebek ve çocuğa UMKE ekipleri ulaştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ve Eğil ilçelerinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallelerde yaralanan bir çocuk ile rahatsızlanan bebek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yardımıyla hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Hani ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Azat Kılıç'ın demir kapı altında kalması sonucunda yaralandığı, Eğil ilçesine bağlı Selman Mahallesi'nde yaşayan 4 aylık Serhat Lale'nin de solunum sıkıntısı şikayetlerinin bulunduğu ihbarı yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahallelere UMKE sevk edildi.

Bölgede belediye ekiplerince yapılan yol açma çalışmasının ardından UMKE ekipleri hastaların evlerine ulaştı.

Kılıç ve Lale, ilk müdahalelerinin ardından Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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