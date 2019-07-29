Diyet dostu gıdalarla bel çevresi yağlarından kurtulmak mümkün

Yoğurt, kefir gibi probiyotik özellikte olan besinlerin enerji kullanımı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği için diyetlerin vazgeçilmez besinleri olduğunu hatırlatan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yoğurt aynı zamanda iyi bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Yoğurt tüketenlerin tüketmeyenlere göre bel çevresi yağlarından daha kolay kurtulduğu da çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış durumda” şeklinde konuştu.

LİFLİ GIDALAR UZUN SÜRE TOK KALMAYA YARDIMCI OLUR

Yüksek lifli gıdaların uzun süre doygunluk hissi verdiği için çabuk acıkmayı engellediğini vurgulayan Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tam buğday ve tam çavdardan yapılan ekmekler, bulgur, kara buğday, yulaf ezmesi, kuru baklagiller, sebze ve meyveler liften zengindir. Yulaf, yüksek miktarda beta-glukan içerdiğinden ve iyi bir bitkisel protein kaynağıdır.Uzun süre tok ve zinde kalmaya yardımcı olur. Kuru meyveler ve süt ile zenginleştirilebilir” dedi.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARIN DA PORSİYONUNA DİKKAT EDİLMELİ