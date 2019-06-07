YEMEK

Diyet içecekler felç ve bunamaya neden oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir araştırma, gazlı diyet içeceklerin her gün tüketilmesinin bunama riskini 3 katına çıkardığını ortaya koydu.

Diyet içecekler felç ve bunamaya neden oluyor

Aynı araştırma, yapay tatlandırıcı içeren içecekleri her gün tüketen kişilerde felç riskinin arttığı sonucunu da açıkladı. Araştırma, şekerli içeceklerden sonra yapay tatlandırıcılı içeceklerin de önemli sağlık riski doğurduğunu "ilk kez" ortaya koyması nedeniyle ses getirdi.

iStock-610764482

Bulgular, Boston Üniversitesi'nden bilim adamlarının, 4 bin kişinin diyet alışkanlıklarını, yedi yıl boyunca değerlendirmeye alması ve sonrasındaki 10 yıl boyunca da sağlıklarını gözlemlemesi ile raporlandı. Rapora göre, günde en az bir tane yapay tatlandırıcılı içecek içen bir kişinin alzheimer'a yakalanma oranı içmeyen birine göre 2.9 kat daha fazla. Bu rakam söz konusu felç riski olduğunda ise 3 katına çıkıyor.

Alzheimer's & Dementia and Stroke (Alzheimer, Bunama ve Felç) isimli dergide yayımlanan araştırmada sonucu etkileyecek faktörler arasında yaş, egzersiz, cinsiyet ve eğitim sayılıyor.

Tam yağlı içecekler de risk taşıyor olabilir

Ancak araştırma bu tıbbi durumlar ile içecekler arasında direkt bir bağlantı kurmuş değil. Rapor sonuçların, kişilerin beslenme alışkanlıklarına verdikleri yanıtlar üzerinden yapılan uzun dönemli takiple elde edildiğini açıklıyor. Son yıllarda şeker tüketimine bağlı rahatsızlıkların araştırmalarla kanıtlanması sonrası tüketiciler gazlı diyet içecekler gibi yapay tatlandırıcı içeren ürünlere yöneliyordu. Araştırmacılar, tam yağlı içecekler ile felç ve bunama arasında da henüz tespit edilememiş bir link olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Dondurmayı neden su ile tüketmelisiniz?Dondurmayı neden su ile tüketmelisiniz?
Bu 6 hata kilo vermenizi engelliyor! Çözümü ise...Bu 6 hata kilo vermenizi engelliyor! Çözümü ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyet içecekler diyet ürünlerin zararları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Makyajsız hali olay olunca bakın nasıl isyan etti

Makyajsız hali olay olunca bakın nasıl isyan etti

Bu 6 hata kilo vermenizi engelliyor! Çözümü ise...

Bu 6 hata kilo vermenizi engelliyor! Çözümü ise...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Dondurmayı neden su ile tüketmelisiniz?

Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Bu 6 hata kilo vermenizi engelliyor! Çözümü ise...

200 yıldır nesilden nesile aktarılan emanet

200 yıldır nesilden nesile aktarılan emanet

Uygulayan 16 kişiden 11’i kilo vermeyi başardı

Uygulayan 16 kişiden 11’i kilo vermeyi başardı

Sadece bayram sabahı var! Kokusunu duyan…

Sadece bayram sabahı var! Kokusunu duyan…

Hastalanmak istemiyorsanız bu besinleri hiç düşünmeden çöpe atın

Hastalanmak istemiyorsanız bu besinleri hiç düşünmeden çöpe atın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.