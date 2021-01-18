Diyet pizza hamuru nasıl yapılır? İşte yemeye doyamayacağınız diyet pizza tarifi

Diyet pizza hamuru, az yağlı malzemelerle yapacağınız pizza tarifi ile birlikte eşsiz bir ziyafete dönüşecek. Diyetinize ve midenize zarar vermeden lezzetli bir pizza yemeye ne dersiniz? İşte pizza diyet bozar mı diye soranlar ama kendine hakim olamayanlar için kısa sürede hazırlanabilecek, malzeme listesiyle de cebinizi zorlamayacak kolay pizza tarifi...

DİYET PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

2.5 su bardağı tam buğday unu

1 çay bardağı light süt

1 çay bardağı soda

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı maya

Tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Hindi sosis/jambon

Light kaşar peyniri

2 rendelenmiş domates

Kekik

Salça

Yapılışı

Diyet pizza tarifi için öncelikle süt, soda, tereyağı, tuz ve mayayı bir kaba koyarak karıştırıyoruz.

için öncelikle süt, soda, tereyağı, tuz ve mayayı bir kaba koyarak karıştırıyoruz. Ardından kontrollü olarak un ekleyeceğiz.

Bu tarif için 2 buçuk su bardağı kadar un kullanıyoruz. Çok sulu ve cıvık bir hamur olmamasına dikkat edelim.

Domatesleri rendeledikten sonra çiğ bir tat olmaması için kaynatarak sos haline getirebilirsiniz.

Elde edilen hafif yumuşak kıvamdaki hamuru 1 buçuk saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz.

Mayalanan hamuru tepsiye yerleştiriyoruz. Hamurun yapışmaması için tepsinin altına yağlı kâğıt seriyoruz ve kenarlarını yağlıyoruz.

Hamuru tepsiye yayıyoruz.

Rendelenen domateslerin içine salça ve kekik ilave ederek karıştırıyoruz ve hamurun üzerine yayıyoruz.

Daha sonra kaşar peyniri, sosis ve jambonu koyuyoruz ve pizzamızı fırına veriyoruz.

Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırında pizzayı 25-30 dakika kadar pişiriyoruz.

DİYET PİZZA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI: