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Diyet pizza hamuru nasıl yapılır? İşte yemeye doyamayacağınız diyet pizza tarifi

Betül Songur Betül Songur 18.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Pizza 7'den 70'e herkesin keyifle yediği yiyecekler arasında yer alıyor. Bu leziz yiyeceğin cazibesi karşısında kayıtsız kalabilmekse oldukça zor. Bir kez aklınıza düştü mü yemeden duramazsınız. Hal böyle olunca da sağlıklı beslenmek isteyenler ya da diyet yapanlar kendileriyle çelişiyor. Ancak bu kişilerin imdadına koşacak tarifler de yok değil. Hem lezzetli hem de kalorisi düşük pizza ile diyetinize daha az vicdan azabıyla devam edebilirsiniz.

Diyet pizza hamuru, az yağlı malzemelerle yapacağınız pizza tarifi ile birlikte eşsiz bir ziyafete dönüşecek. Diyetinize ve midenize zarar vermeden lezzetli bir pizza yemeye ne dersiniz? İşte pizza diyet bozar mı diye soranlar ama kendine hakim olamayanlar için kısa sürede hazırlanabilecek, malzeme listesiyle de cebinizi zorlamayacak kolay pizza tarifi...

DİYET PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

  • 2.5 su bardağı tam buğday unu
  • 1 çay bardağı light süt
  • 1 çay bardağı soda
  • Zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı maya
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Hindi sosis/jambon
  • Light kaşar peyniri
  • 2 rendelenmiş domates
  • Kekik
  • Salça

Yapılışı

  • Diyet pizza tarifi için öncelikle süt, soda, tereyağı, tuz ve mayayı bir kaba koyarak karıştırıyoruz.
  • Ardından kontrollü olarak un ekleyeceğiz.
  • Bu tarif için 2 buçuk su bardağı kadar un kullanıyoruz. Çok sulu ve cıvık bir hamur olmamasına dikkat edelim.
  • Domatesleri rendeledikten sonra çiğ bir tat olmaması için kaynatarak sos haline getirebilirsiniz.
  • Elde edilen hafif yumuşak kıvamdaki hamuru 1 buçuk saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz.
  • Mayalanan hamuru tepsiye yerleştiriyoruz. Hamurun yapışmaması için tepsinin altına yağlı kâğıt seriyoruz ve kenarlarını yağlıyoruz.
  • Hamuru tepsiye yayıyoruz.
  • Rendelenen domateslerin içine salça ve kekik ilave ederek karıştırıyoruz ve hamurun üzerine yayıyoruz.
  • Daha sonra kaşar peyniri, sosis ve jambonu koyuyoruz ve pizzamızı fırına veriyoruz.
  • Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırında pizzayı 25-30 dakika kadar pişiriyoruz.

DİYET PİZZA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI:

  • Diyet pizza hamuru yapılırken cıvık bir hamur olmaması için suyu yavaş yavaş koyunuz.
  • Domates sosunun daha güzel olması için başka bir tavada ısıtarak eritip sos haline getirebilirsiniz.
  • Diyet pizza hamurunun yapışmaması için tepsinin kenarlarını yağlamayı unutmayın.
  • Pizza hamuru yapılışının ardından üstüne koyacağınız malzemeleri eklemeden önce hamurun tam pişmesi için 10 dakika kadar fırında tutabilir, sonrasında üzerine malzemeleri koyarak pişirmeye devam edebilirsiniz.
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