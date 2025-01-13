Diyet yapanlara uygun 11 düşük kalorili tarif

1. Kabak spagetti



Malzemeler

2 büyük kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kıyılmış sarımsak

1 tutam kaya tuzu

1 tutam karabiber

1/4 su bardağı parmesan peyniri

3-4 yaprak maydanoz

Yapılışı:

1.Kabakları erişte şeklinde kesin. Bunu yapmak için kabakları iyice yıkayın ve uçlarını kesin.

2.Kabakları spiral sebze doğrayıcıya koyun ve erişte şeklinde kesin. Spiralizatörünüz yoksa bir alternatif kullanın.

3.Bir tavaya bir çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin ve bir dakika orta ateşte ısıtın.

Yağ ısınırken tavaya bir çay kaşığı kıyılmış sarımsak ekleyin ve 30 saniye soteleyin.

Ardından kabak spagettileri ekleyin ve 4-5 dakika daha fazla olmayacak şekilde soteleyin.

4.Spagettilerin tam istediğiniz gibi olup olmadığını kontrol etmek için tat testi yapın ve tuz, karabiber ve tercih ettiğiniz diğer sos veya krema ile tatlandırın.

Zoodles'ları parmesan peyniri ve maydanozla süsleyerek bitirin ve keyfini çıkarın!

2. Havuçlu tarçınlı yulaf lapası

Malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

1 adet havuç(ince rendelenmiş)

1/2 paket vanilin

1/2 çay kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı ceviz içi(iri parçalı)

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

1.Bir sos tavasına yulaf, süt ve rendelediğiniz havuçları aktarın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın.

2.Koyulaşmaya başlayınca içine vanilin, tarçın, ceviz ve kuru üzümleri ekleyip karıştırın. Ardından ocaktan alın, içine bal ekleyip güzelce karıştırın ve servis kasesine alın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip afiyetle yiyin. Ellerinize sağlık.

3.Kıymalı karnabahar

Malzemeler

1/2 adet orta boy karnabahar

1 adet soğan

100 gram kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1.Çiçeklerine ayırdığınız karnabaharları yıkayın. Havuçları halka halka, soğanları yemeklik doğrayın.

2.Bir tavada önce soğanları kavurun, üzerine kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin.

3.Salçayı, havuçları ve karnabaharları da sırasıyla ekleyip kavurun ve sebzelerin hizasına kadar sıcak su ekleyip ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın.

25 dakika kadar pişirin. Ellerinize sağlık.

4. Fırında palamut

Malzemeler

2 adet orta boy palamut balığı(halka doğranmış, yıkanmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan(iri halkalar şeklinde doğranmış)

1 adet kapya biber(iri doğranmış)

1 adet büyük boy domates(iri halkalar şeklinde doğranmış)

2 adet yeşil biber(iri doğranmış)

3-4 dilim limon

2-3 adet defne yaprağı

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1/4 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

1.Sosu hazırlayarak işe başlayın. Sos için gerekli tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın ve balıkların üzerine ekleyip harmanlayın, 10 dakika bekletin.

2.Fırın kabına soğanları, üzerine kapya biberleri, üzerine yeşil biberleri, onların üzerine de domates ve palamutları dizin.

3.Defne yaprağı ve limon dilimlerini de yerleştirip 190 derecede önceden ısıtmaya başladığınız fırında 30 dakika kadar kontrollü şekilde pişirin. Ellerinize sağlık!

5.Yeşil fasulyeli tavuk salatası

Malzemeler

1 limon

2 yemek kaşığı hardal

6 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr yeşil fasulye

1 su bardağı fesleğen

1/2 demet marul

4 dal taze soğan

1 demet turp

1 su bardağı biber turşusu

1 çay kaşığı tuz

1 avokado

Yapılışı:

1.Büyük bir tencerede tavukları biraz tuz serperek, ağzını kapalı şekilde 15 dakika haşlayın. Haşlandıktan sonra 10 dakika dinlendirin.

2.Tavuğu fırında da pişirebilirsiniz. Bunun için, fırını önceden 190 °C (375 °F)’ye ısıtın. Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın. 20-25 dakika pişene kadar pişirin. 3.Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın, ardından küçük parçalar halinde kesin.

Ayrı bir kaba yarım limonu sıkıp hardal ekleyip çırpın. Yavaşça yağ ilave edip çırpmaya devam edin. Tuz ve karabiber serpin.

4.Bir tencereye tuzlu su ekleyin ve kaynatın. Yeşil fasulyeleri ekleyin ve yumuşayana kadar 3-4 dakika pişirin. Fasulyeleri süzün ve pişirme işlemini durdurmak için bir kase buzlu suya koyun. Tekrar boşaltın ve kağıt havluyla kurulayın.

5.Yeşil soğan, marul, fesleğeni yıkayıp küçük parçalara ayırarak bir tabağa koyun.

Turpu ve biber turşusunu dilimleyip bir kapta karıştırın. Üzerine limon sıkın.

Dinlendirdiğiniz tavukları dilimleyip marulların yanına yerleştirin. Üzerine turp karışımından dökün.

6.Fasulyeleri ekleyin. Sosu salatanın üzerine dökün ve kaplamak için malzemeleri katlayın.

7.Avokado ve koçanda mısır ile servis edin.

8.Salatayı dilerseniz soğuk olarak da servis edebilirsiniz. Tüm malzemeleri bir kaseye koyun. Üzerini streç filme örtün ve tatların birbirine karışması için salatayı en az 1 saat buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra salatayı buzdolabından çıkarın. Sosu üzerine dökün ve hemen servis yapın.

6.Glutensiz bademli kek

Malzemeler

2 su bardağı badem unu

1/2 su bardağı hindistan cevizi un

1/2 su bardağı eritilmiş tuzsuz tereyağ

1 su bardağı şeker

4 büyük yumurta

1/2 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı badem özü

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1.Fırını önceden 175°C (350 °F)’ye ısıtın. 23 cm’lik bir kek kalıbını yağlayın.

Büyük bir kapta badem unu, hindistan cevizi unu, kabartma tozu ve tuzu birleştirin.

2.Başka bir kapta eritilmiş tereyağı, şeker, yumurta, süt, vanilya özü ve badem özünü iyice karışana kadar çırpın.

3.Yavaş yavaş kuru malzemeleri ıslak malzemelere ekleyin, sadece birleşene kadar karıştırın.

4.Hazırladığınız kek hamurunu kek kalıbına dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.

30-35 dakika veya ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişirin.

5.Keki kek kalıbında 10 dakika soğumaya bırakın. Ardından tamamen soğuması için bir tel ızgaraya aktarın.

6.Soğuduktan sonra, servis yapmadan önce dilimlenmiş badem ve pudra şekeri ile süsleyin.

7.Ispanaklı fırın mantar



Malzemeler

0.4 kg mantar

0.3 kg ıspanak

1 soğan

96.2 gr krema

90.6 gr kaşar peynir

2 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1.Ispanağı soldurun. Ispanağı birkaç yemek kaşığı suyla bir kaseye koyun ve üzerini streç filmle kapatın. Mikrodalgada 2 dakika kadar, solana kadar buharda pişirin. Fazla suyu boşaltın. Soğuması için bir kenara koyun.

2.Fırını 200 °C (400 °F)’ye önceden ısıtın. Fırın tepsisine parşömen kağıdı serin.

Mantarları nemli bir bezle temizleyin ve kurutun. Sapları çıkarın ve solungaçları çıkarmak için bir kaşık kullanın. Kenara koyun.

3.Ispanakları yıkayın ve fazla suyunu süzün. Ardından ıspanak yapraklarını temiz bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.

4.Ispanak yapraklarını az haşlayın, sıkın ve ince doğrayın. Bir tavada soğanları tereyağında kavurun. Ispanakları ilave edip karıştırın. Kremayı ekleyin.

Ispanağı soğumaya bırakın. Fazla suyunu boşaltmak için sıkın.

5.Bir karıştırma kabında peynir ve ıspanaklı karışımı birleştirin. Tuz ve karabiber ekleyin.

6.Bir fırın kabına mantarları dizin. Fırında 10 dakika pişirin.

7.Mantarları fırından alıp her bir mantarı ıspanak ve peynir karışımı ile doldurun.

Ardından mantarları tekrar fırına koyun. Doldurulmuş mantarları 15-20 dakika veya peynir eriyip köpürene kadar pişirin. Sıcak servis edin.

8.Zeytinyağlı kabak yemeği

Malzemeler

6 kabak

2 domates

1 soğan

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı pirinç

1/2 yemek kaşığı şeker

1/2 yemek kaşığı tuz

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

1.Kabağı yıkayıp, küp küp doğrayın.

2.Domatesi yıkayıp rendeleyin.

3.Pirinci yıkayıp, süzün.

4.Tencereye yağ koyup, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine domatesi ilave edip karıştırın. Kabakları ekleyip 1-2 kez çevirin. Üzerine kaynar su ilave edin. 5.Tuz,pirinç, zeytinyağ ve şeker katıp karıştırın. Ağzı kapalı şekilde kabak yumuşayana kadar pişirin.

6.Soğuduktan sonra dereotuyla süsleyerek servis edin.

9.Maş buğdaylı ekşi salata

Malzemeler:

1 su bardağı maş fasulyesi(haşlanmış)

1 su bardağı buğday(haşlanmış)

1 adet mor soğan

1/4 adet mor lahana

1/2 demet maydanoz

1 adet havuç

1 adet limonun suyu

1/2 çay bardağı nar ekşisi

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1.Mor lahana ve soğanı uzun ince doğrayın.

2.Havucu da soyacakla şeritler halinde dilimleyin.

3.Maydanozları kıyıp tüm malzemeleri aynı karıştırma kabına alın ve güzelce harmanlayıp servis edin.

10. Acı tavuk kanatlar

Malzemeler

1 kg tavuk kanat

1 su bardağı sıvı yağ

200 gr tereyağ

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

1 şişe Frank’s hot sauce

Hazırlanışı:

1.Derin bir tavanın yarısını kadar kanola veya bitkisel yağ ile doldurun ve 350 ° F'ye ulaşana kadar yüksek ateşte ısıtın.

2.Kanatları çok iyi kuruttuğunuzdan emin olun ve delikli kepçe kullanarak kanatları yavaşça kızgın yağa koyun.

3.Yaklaşık 10 ila 15 dakika altın sarısı ve gevrek olana kadar kızartın.

4.Sıcak kanatları bir kaseye koyun ve iyice kaplanana kadar buffalo sosa bulayın.

Buffalo Sosu:

1.Küçük bir tencerede kısık ateşte acı sosu ekleyip ısıtın.

2.Sos ılık olduğunda tereyağında sosu karıştırın.

3.Tereyağı neredeyse eridiğinde sarımsak ve kırmızı biber ekleyin (isteğe bağlı).

4.Tereyağı tamamen eridiğinde ve iyi bir kıvamda olduğunda ve sıcak tavuk kanatlarını sosa bulayın.

11. Vejetaryen pizza



Malzemeler

1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

1 ince dilimlenmiş dolmalık biber

1/2 ince dilimlenmiş kırmızı soğan

1 orta boy ince dilimlenmiş kabak

1/2 su bardağı doğranmış cherry domates

1/2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş siyah zeytin

1/2 su bardağı baby ıspanak

1/2 su bardağı dilimlenmiş mantar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru kekik

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı pizza sosu

Hazırlanışı:

1.Fırını önceden 232 °C (450 °F)’ye ısıtın. Pizza taşınız varsa, önceden ısınırken fırına koyun.

2.Pizza hamurunuzu unlanmış zeminde istediğiniz kalınlıkta açın.

3.Pizza taşını fırından dikkatlice çıkarın ve üzerine açtığınız hamuru yerleştirin. Pizza taşınız yoksa bir fırın tepsisi hazırlayın.

4.Pizza sosunu hamurun üzerine eşit şekilde yayın ve kabuk için küçük bir kenar bırakın.

5.Rendelenmiş mozzarella peynirinin yarısını sosun üzerine serpin.

6.Dilimlenmiş tüm sebzeleri (dolmalık biber, kırmızı soğan, kabak, kiraz domates, zeytin, ıspanak ve mantar) peynirin üzerine yerleştirin.

7.Kalan mozzarella peynirini sebzelerin üzerine serpin.

8.Zeytinyağını pizzanın üzerine gezdirin ve kurutulmuş kekik, tuz ve karabiberle tatlandırın.

9.Pizzayı önceden ısıtılmış fırına yerleştirin ve 12-15 dakika veya kabuk altın rengi oluncaya ve peynir kabarcıklı ve hafif kahverengileşene kadar pişirin.

Fırından çıkarın, birkaç dakika soğumasını bekleyin, dilimleyin ve servis yapın!