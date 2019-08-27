Diyet yapmakta zorlananlar için alternatif bir yöntem: Mide botoksu

Günümüzde estetikte, migren ve birtakım nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan botoks, artık kilo vermeye yardımcı etkisiyle de adından söz ettiriyor. Ameliyatsız, endoskopik olarak uygulanan bir tedavi yöntemi olan mide botoksu, midenin belirli noktalarına botoks maddesi (botolinum toxin) enjekte edilerek açlık ve iştah üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici süre etkisiz hale getirilmesi esasına dayanıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. İsmail Özsan, mide botoksunun vücut kitle indeksi ameliyata uygun olmayan veya ameliyat olmaktan kaçınan kişiler için alternatif bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor. Mide botoksunun Norveç, Kore, ABD ve Türkiye’de yaygın olarak kullanıldığını anlatan Op. Dr. Özsan, bu uygulamanın herhangi bir riski ve yan etkisi bulunmadığının da altını çiziyor.

DİYET YAPMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Mide botoksunun başarı oranı yüksek ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. İsmail Özsan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Botoks, "Clostridium botulinum" isimli bakteriden elde edilen ve enjeksiyon yoluyla vücuda uygulanan tıbbi bir proteindir. Bu protein, uygulandığı bölgenin sinirlerindeki elektriksel akımı durdurur ve bu sayede 4-6 ay süreyle kasların kasılmasını önlüyor. Bu yöntemde de midenin belirli noktalarına botoks enjekte ediliyor. Mide botoksu diyet yapmayı kolaylaştırdığı için özellikle diyet yapmakta zorlanan, sürekli açlık krizleri ile diyeti sonlandıran, fazla kilo ve obeziteye bağlı sağlık sorunları sebebiyle kilo vermede başarısız olan kişilerde etkili bir tedavi yöntemi. Bu yöntem kas ve sinir hastalığı, endoskopik mide incelemesinin ardından ülser gibi işleme engel bir hastalığı bulunmayan kişilere rahatlıkla uygulanabiliyor.”