Diyetisyenler uyarıyor: İftar ve sahur arası 10 bardak su için

Ramazan’da halsizlik, baş ağrısı gibi sorunların yeterli sıvı tüketilmediği zaman ortaya çıktığını belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Seda Demetgül, “Özellikle nemli bölgelerde terleme ile su kayıpları fazla olabileceğinden oruçluyken ağır fiziksel aktivitelerde bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Demetgül, “Böyle durumlarda çok güneşli alanlar yerine daha serin ve gölge yerleri tercih etmeliyiz. Ayrıca vücuttan su atıcı özelliği bulunan çay ve kahve tüketiminin sınırlandırarak vücudumuzdan fazla sıvı atımını engelleyebiliriz” diye konuştu.

"Orucunuzu hurma ile açabilirsiniz"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Demetgül sağlıklı bir oruç için şu önerilerde bulundu:

“İftar öğününü ikiye bölmeliyiz. İlk bölümde daha hafif ve midemiz için ağırlık hissettirmeyecek besinler, ikinci bölümde ise eğer tüketilecekse daha karbonhidratı yüksek veya enerjisi yüksek besinler yer almalıdır. Öncelikle orucumuzu 1 bardak su ile açmak uzun süreli susuzluk sonrası vücudumuz için rahatlatıcı olacaktır. Suyun yanında 2-3 adet hurma karbonhidrat ve posa içeriği ile vücudumuz için iyi bir enerji kaynağı olmaktadır. Daha sonra çorba ile besin tüketimi devam etmelidir. Çorbanın yanında ayran, yoğurt gibi proteinden zengin bir besin çorbanın kan şekerini hızlı yükseltmesinin engelleyecek ve daha çok tokluk oluşturmasının sağlayacaktır. Daha sonrasında 10-15 dakika bekleme süresi sağlamalıyız. Bu bekleme süresinde aslında vücudumuzda tokluk hormonunun salgılanmasıyla yavaş yavaş doygunluk hissedilir. Aslında bu bekleme süresiyle ikinci bölümde alınabilecek fazla enerjiden kaçınılmış olacaktır. İftarın ikinci bölümünde haşlama, buğulama, ızgara pişirme yöntemleriyle hazırlanmış çok yağlı olmayan etler veya sebze yemekleri ve salatalara yer verilebilir, protein içerikleri ve tokluk oluşturmalarıyla bilinen posadan zengin kuru baklagiller ayrıca tam tahıllı veya tam buğdaylı besinler bulunabilir.”