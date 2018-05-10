Diyetlerin yeni gözdesi gilaburu suyu nedir?

Her yaşta kadın-erkek tarafından rahatlıkla kullanılan doğal şifa kaynağı gilaburu, alternatif tıpta ‘böbrek dostu’ olarak bilinir. Lezzeti kullananlar tarafından beğenilen gilaburu, şurup, nektar ve su olarak farklı şekillerde tüketilmektedir.
Kırmızı salkım meyve
Gilaburu genellikle İç Anadolu'da yetişir. Kırmızı salkım şeklinde yuvarlak meyvelidir. Bu meyveler sonbaharda toplanır ancak ilk toplandığında tadı acıdır. Su içinde salamura yapılır. Yaklaşık bir ay sonra bu acılığını kaybeder. Salamura suyundan günlük içilecek miktar çıkarılır, sıkılır, su ilavesi ile seyreltilir ve tercihe göre şeker ilave edilerek içilir.
Bu şekilde (5-15 derecede) tazeliğini 1 yıl süreyle koruyabilir.
Yüksek miktarda C vitamini ve anti oksidan maddeler içerir. Dikkat edilmesi gereken, sıkılan meyvenin aynı gün tüketilmesi gerektiğidir.
Gilaburu suyu nedir faydaları nelerdir?
Kırmızı ve üzüme benzeyen şekliyle sağlıktan tutun cilt sağlığına kadar birçok faydası bulunan gilaburu, uzun yıllardır böbrek taşı tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır.
Böbreklerin temizlenmesinde, böbrek taşı oluşumunu önleyici tedavisinde ve idrar yolları enfeksiyonlarında da tedaviye yardımcı olarak kullanılmaktadır.
İdrar söktürücü, bağırsak hareketlerini düzenleyici ve rahatlatıcı etkisi bulunur. Kabızlık sorununda etkilidir.
Karaciğer yağlanmasına, karaciğer büyümesine, siroza ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelir.
Kadınların regl dönemlerinde yaşadıkları regl sancılarını azaltır ve yoğun kanamaları önler.
Prostat, idrar yolu sorunlarına iyi gelmektedir. Romatizma hastalarına karşı iyi gelmektedir.
Tansiyon ve kalp hastalarında etkilidir.
Astım hastalıklarına sara nöbetleri ve kabakulak gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır.
Gilaburunun bazı kanser tümörlerini azaltmada olumlu etkileri vardır.
Diyet listelerinde de yer alan gilaburu suyu zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
Kullanım Şekli ve Miktarı:
Gilaburu Suyu ya da Gilaburu Nektarı çocuklara günde en fazla üç çay bardağı ve bir ay süreyle, yetişkinlerde ise günde en fazla üç su bardağı ve yine bir ay süreyle kullanılması gereken bir içecektir. Doğal bir içecek olduğundan herhangi bir yan etkisi de bulunmamakta ve uzun süreli kullanımda bir ilaç gibi yan etki göstermemektedir.
Çocuklar için:
Her öğünde bir çay bardağı Gilaburu (100 cc) günde 3 defa aç veya tok kullanılabilir. Ortalama 1 ay kadar kullanılması önerilir.
Yetişkinler İçin:
Her öğünde 1 su bardağı Gilaburu (200 cc) günde 3 defa aç yada tok kullanılabilir. Ortalama 1 ay kadar kullanılması önerilir.
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