Diyetlerin yeni gözdesi gilaburu suyu nedir?

Her yaşta kadın-erkek tarafından rahatlıkla kullanılan doğal şifa kaynağı gilaburu, alternatif tıpta ‘böbrek dostu’ olarak bilinir. Lezzeti kullananlar tarafından beğenilen gilaburu, şurup, nektar ve su olarak farklı şekillerde tüketilmektedir.

Kırmızı salkım meyve

Gilaburu genellikle İç Anadolu'da yetişir. Kırmızı salkım şeklinde yuvarlak meyvelidir. Bu meyveler sonbaharda toplanır ancak ilk toplandığında tadı acıdır. Su içinde salamura yapılır. Yaklaşık bir ay sonra bu acılığını kaybeder. Salamura suyundan günlük içilecek miktar çıkarılır, sıkılır, su ilavesi ile seyreltilir ve tercihe göre şeker ilave edilerek içilir.

Bu şekilde (5-15 derecede) tazeliğini 1 yıl süreyle koruyabilir.

Yüksek miktarda C vitamini ve anti oksidan maddeler içerir. Dikkat edilmesi gereken, sıkılan meyvenin aynı gün tüketilmesi gerektiğidir.

Gilaburu suyu nedir faydaları nelerdir?

Kırmızı ve üzüme benzeyen şekliyle sağlıktan tutun cilt sağlığına kadar birçok faydası bulunan gilaburu, uzun yıllardır böbrek taşı tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır.