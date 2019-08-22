YEMEK

Diyetteyken kalori hesabı yapmayın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Fazla kiloyla mücadele eden pek çok insan diyet yaparken besinlerin içeriğinden çok kalorisiyle ilgileniyor. Kalori hesabıyla tüketilen gıdalar fayda yerine zarar getirebilirken, kilo verme hayali de yarım kalabiliyor. Dyt. Gözde Ateş, kalori hesabının riskli bir yöntem olduğunu belirterek doğru beslenme planlaması ile kilo vermenin yolları hakkında bilgi verdi.

Diyetteyken kalori hesabı yapmayın

Vücudun önemli görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirmesi ve sağlıklı kalabilmesi için de faydalı besinlerden alacağı enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu enerjinin gerekenden çok alınması fazla kiloya, az alınması sağlıksız kilo kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle vücudun enerji dengesinin mutlaka korunması gerekmektedir. Pek çok kişi bu önemli ayrıntıyı göz ardı ederek gün içinde tükettiği besinlerin sadece kalorisiyle ilgilenmektedir. Kalori hesapları ile yapılan beslenme düzeni kişilere faydadan çok zarar vermektedir. Var olan kiloları korumak veya kilo vermek için asıl yapılması gereken, besinlerin kalori miktarlarıyla değil içerikleri ve faydaları ile ilgilenmektir. Bu nedenle gıda seçimi doğru yapmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İSE;

iStock-944478708 (19)

• 3 ana öğünü aksatmayın.
• Beslenme, egzersiz ve uyku düzeniniz uyumlu olsun.
• Evde pişirilen yemekler tercih edin.
• Dışarıda veya iş yerindeyseniz fast food yerine sağlıklı gıdalar seçin.
• Öğle ve akşam yemeği arası 4 saatten fazla ise mutlaka ara öğününüz olsun.
• Ara öğünlerde meyve, kuruyemiş, süt ürünleri gibi sağlıklı besinleri tüketin.
• Atladığınız ana öğünleri yoğurt, süt, ayran, kefir gibi protein içerikli ara öğünlerle doldurun.
• İştahınıza hakim olamadığınız dönemlerde kefir ve kuruyemiş ile açlığınızı bastırın.
• Günlük 2-3 porsiyon meyve hakkınızı akşam yemeğine kadar tüketin.
• Akşam yemeğinden sonra karbonhidrat alımını tamamen kesin.
• Geleneksele dönüş yaparak yeni nesil sefer tasları ile yemeğinizi yanınızda taşıyın.
• Evinize sağlıksız paketli ürünler almayın.
• Mutlaka taze meyve ve sebze alın.
Yemeği sosyal aktivite olarak görmeyin

Çoğu insan yemek yeme ile sosyal aktiviteyi birbirine karıştırmaktadır. Bu nedenle de çoğu zaman bol kalorili, yanlış besinler tercih edebilmektedir. Kilo kontrolü yapanlar, kilo vermek isteyenler ve sağlıklı yaşamı tercih edenler ‘sosyal yemek” anlayışına bir sınırlandırma getirmelidir. Bu, kişinin kendisine 2 gün hediye etmesiyle olabilir. Yani kişiler haftanın 2 gününü sosyal yemek günü ilan edebilir.

KİLO KONTROLÜNDE BORÇ ÖDEME FORMÜLÜNÜ UYGULAYIN

Tüketilecek fazla kalorinin çözümü "Borç Ödeme Prensibi"nin kabul edilmesiyle başlar. Alınan her fazla kalori borç hanesine işler. Bu borcu ödemek içinse aynı gün ya da ertesi gün porsiyonlar düşürülmeli ve yürüyüş yapılmalıdır. Böylece alınan fazla kalori atılmış olmaktadır. Eğer bu dengeleme yapılmazsa kilo alımı ve vücuttaki yağ oranı artar. İlerleyen dönemlerde de birçok hastalığa kapılar açılmış olur.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
7 gün boyunca her gün bir kaşık içerseniz…7 gün boyunca her gün bir kaşık içerseniz…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyet zayflama diyet hataları kilo verme

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dayanamadı! 'Sen bak dalgana!'

Dayanamadı! 'Sen bak dalgana!'

Her gören badem sanıyor! Sütle karıştırdığınızda...

Her gören badem sanıyor! Sütle karıştırdığınızda...

Sağlıklı diye içiyoruz ama içinden böcek parçaları çıktı!

Sağlıklı diye içiyoruz ama içinden böcek parçaları çıktı!

Bir dilim makinenin içine koyun, bakın neler oluyor!

Bir dilim makinenin içine koyun, bakın neler oluyor!

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeker tüketiminin artması kanser riskini de artırıyor

Meme kanseri riskini yüzde 22 artırıyor

Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir?

7 gün boyunca her gün bir kaşık içerseniz…

Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları: Böcek parçaları, kaş ve kirpik bulundu

Sağlıklı diye içiyoruz ama içinden böcek parçaları çıktı!

Bulaşık makinesinin içine yarım limon koyun! Bakın neler olacak

Bir dilim makinenin içine koyun, bakın neler oluyor!

Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları

Her gören badem sanıyor! Sütle karıştırdığınızda...

Yayın balığından şiş kebap

Yayın balığından şiş kebap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.