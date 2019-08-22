Diyetteyken kalori hesabı yapmayın

Vücudun önemli görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirmesi ve sağlıklı kalabilmesi için de faydalı besinlerden alacağı enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu enerjinin gerekenden çok alınması fazla kiloya, az alınması sağlıksız kilo kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle vücudun enerji dengesinin mutlaka korunması gerekmektedir. Pek çok kişi bu önemli ayrıntıyı göz ardı ederek gün içinde tükettiği besinlerin sadece kalorisiyle ilgilenmektedir. Kalori hesapları ile yapılan beslenme düzeni kişilere faydadan çok zarar vermektedir. Var olan kiloları korumak veya kilo vermek için asıl yapılması gereken, besinlerin kalori miktarlarıyla değil içerikleri ve faydaları ile ilgilenmektir. Bu nedenle gıda seçimi doğru yapmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İSE;

• 3 ana öğünü aksatmayın.

• Beslenme, egzersiz ve uyku düzeniniz uyumlu olsun.

• Evde pişirilen yemekler tercih edin.

• Dışarıda veya iş yerindeyseniz fast food yerine sağlıklı gıdalar seçin.

• Öğle ve akşam yemeği arası 4 saatten fazla ise mutlaka ara öğününüz olsun.

• Ara öğünlerde meyve, kuruyemiş, süt ürünleri gibi sağlıklı besinleri tüketin.

• Atladığınız ana öğünleri yoğurt, süt, ayran, kefir gibi protein içerikli ara öğünlerle doldurun.

• İştahınıza hakim olamadığınız dönemlerde kefir ve kuruyemiş ile açlığınızı bastırın.

• Günlük 2-3 porsiyon meyve hakkınızı akşam yemeğine kadar tüketin.

• Akşam yemeğinden sonra karbonhidrat alımını tamamen kesin.

• Geleneksele dönüş yaparak yeni nesil sefer tasları ile yemeğinizi yanınızda taşıyın.

• Evinize sağlıksız paketli ürünler almayın.

• Mutlaka taze meyve ve sebze alın.

Yemeği sosyal aktivite olarak görmeyin