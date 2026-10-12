Dışarıdan yemek söylemeden önce deneyin! Bütçe dostu 3 akşam yemeği

Her akşam farklı bir yemek hazırlamak için saatler harcamak gerekmiyor. Fırında et veya tavuk, sebzeli patates ve bakliyat salatası gibi tarifler, mutfakta geçirilen süreyi azaltırken menüye çeşitlilik katıyor. Önceden haşlanmış bakliyat kullanmak, sebzeleri toplu şekilde doğramak ve artan yemekleri uygun kaplarda saklamak da haftalık yemek planını kolaylaştırabilir.

1. FIRINDA BARBEKÜ SOSLU ET VE SEBZELER

Sebzelerin fırında kızarırken etin suyunu koruması için yüksek kenarlı, yapışmaz bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Et ve sebzeleri ayrı bölümlerde pişirmek, sebzelerin fazla nemlenmeden kızarmasına da yardımcı olur.

Malzemeler (2 kişilik)

300-350 gram dana bonfile veya tavuk göğsü

200 gram taze fasulye

250 gram karnabahar

3 yemek kaşığı barbekü sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber

Yapılışı

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Eti uygun büyüklükte parçalara ayırın. Barbekü sosu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve baharatlarla harmanlayın.

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın, taze fasulyeleri temizleyin. Kalan zeytinyağı ve biraz tuzla karıştırın.

Eti ve sebzeleri fırın tepsisine birbirinden ayrı olacak şekilde yerleştirin.

Etin türüne ve kalınlığına göre pişirme süresini ayarlayın. Sebzeler yumuşayıp hafifçe kızarana kadar, yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Tavuk kullanıyorsanız iç sıcaklığının en az 74 dereceye ulaşmasına dikkat edin.

Sıcak servis edin. Dilerseniz yanına yoğurt veya mevsim salatası ekleyebilirsiniz.

Püf noktası: Barbekü sosundaki şeker yüksek sıcaklıkta çabuk yanabilir. Sosun bir kısmını pişirmenin son birkaç dakikasında ekleyerek daha dengeli bir lezzet elde edebilirsiniz.

2. FIRINDA BALZAMİK SOSLU TAVUK VE PATATES

Tavuk göğsü ve patatesin bir araya geldiği bu tarif, az uğraşla doyurucu bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için ideal. Balzamik sirke, zeytinyağı ve sarımsakla hazırlanan sos, tavuğa farklı bir aroma kazandırırken fırında kızaran patatesler yemeği tamamlıyor.

Balzamik sirkeniz yoksa elma sirkesi veya üzüm sirkesiyle de farklı bir sos hazırlayabilirsiniz. Ancak bu alternatiflerin lezzeti ve asit oranı farklı olacağından miktarı damak tadınıza göre ayarlayın.

Malzemeler (2 kişilik)

2 küçük tavuk göğsü (yaklaşık 300-350 gram)

400 gram patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı bal

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Patatesleri yıkayıp elma dilimi şeklinde doğrayın. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve kekikle karıştırın.

Tavuk göğüslerini bir fırın kabına alın. Kalan zeytinyağı, balzamik sirke, bal, ezilmiş sarımsak ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın.

Sosun bir kısmını tavuğun üzerine dökün. Patatesleri aynı kaba, tavukların çevresine yerleştirin.

Yaklaşık 25-35 dakika pişirin. Patateslerin büyüklüğüne ve tavukların kalınlığına göre süreyi kontrol edin. Tavukların iç sıcaklığı en az 74 derece olmalıdır.

Kalan sosu, pişirme sırasında yanmamasına dikkat ederek son aşamada ekleyebilirsiniz. Tavuk ve patatesler kızardığında fırından çıkarıp servis edin.

Püf noktası: Daha yoğun bir balzamik sos isterseniz sirke ve balı küçük bir tavada kısık ateşte birkaç dakika kaynatarak koyulaştırabilirsiniz. Sosu tavukla buluşturmadan önce tadına bakın; balzamik sirkenin asit oranı markaya göre değişebilir.

3. LİMON SOSLU BAKLİYAT VE SEBZE SALATASI

Bu tarif, uzun süre ocak başında kalmadan doyurucu bir öğün hazırlamak isteyenlere hitap ediyor. Haşlanmış bakliyat, taze sebzeler ve limon kabuğuyla zenginleştirilen sos bir araya geldiğinde hem akşam yemeğinde hem de ertesi gün öğle yemeğinde tüketilebilecek besleyici bir salata ortaya çıkıyor.

Nohut, kuru fasulye veya yeşil mercimek kullanarak tarifi kendi damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Konserve bakliyat tercih ederseniz süzüp iyice durulamanız hazırlık süresini kısaltır.

Malzemeler (2 kişilik)

1,5 su bardağı haşlanmış nohut veya yeşil mercimek

1 küçük salatalık

1 orta boy domates

Yarım kırmızı soğan

1 küçük kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Yarım limonun ince rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber ve maydanoz

Yapılışı

Haşlanmış bakliyatı süzün ve kullanıma hazır hale getirin

Salatalık, domates, kapya biber ve kırmızı soğanı küçük parçalar halinde doğrayın

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu rendesi, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın

Bakliyatları ve doğradığınız sebzeleri geniş bir kasede birleştirin

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın

İnce kıyılmış maydanoz ekleyin. Lezzetlerin birbirine geçmesi için servis etmeden önce 10 dakika dinlendirin

Püf noktası: Limon kabuğunu rendelerken yalnızca sarı kısmını alın; beyaz bölüm acı bir tat verebilir. Salatayı ertesi gün de tüketmek istiyorsanız sosu ayrı saklayıp servis öncesinde ekleyebilirsiniz.

YEMEK HAZIRLIĞINI KOLAYLAŞTIRAN MUTFAK ÖNERİLERİ

Yüksek kenarlı fırın kabı: Et, tavuk ve sebzeleri birlikte pişirirken sıvının kabın dışına taşmasını önlemeye yardımcı olur.

İyi bir rende: Limon kabuğunu ince şekilde rendelemek ve salata soslarına aroma katmak için kullanışlıdır.

Salata kurutucu: Yıkanmış yeşilliklerdeki fazla suyu uzaklaştırarak salatanın daha kıtır kalmasına yardımcı olur.

Ölçülü saklama kapları: Artan yemekleri porsiyonlara ayırmak ve ertesi gün öğle yemeği olarak değerlendirmek için pratiktir.

Bütçe önerisi: Alışveriş yapmadan önce evde bulunan malzemeleri kontrol edin, mevsim sebzelerini tercih edin ve tariflerdeki et miktarını bütçenize göre ayarlayın. Böylece hem gıda israfını azaltabilir hem de hafta içi akşam yemeklerini daha hesaplı hale getirebilirsiniz.