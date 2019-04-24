Dizel otomobiller iyiden iyide gözden düşüyor

Genel olarak bakıldığında Avrupa ve Amerika’da dizel otomobillerin kullanımı zaten çok yaygın değil. Nitekim bu ülkelerde akaryakıt fiyatları çok yüksek olmadığı için insanlar öyle benzinli, mazotlu ayrımına gitmiyorlar.

Türkiye gibi akaryakıt fiyatlarının hayli yüksek olduğu ülkelerde ise işler biraz daha farklı yürüyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıla kadar dizel otomobiller büyük ilgi görüyordu.

MOTORİN FİYATI BENZİNİ YAKALADI

Çok değil, 2 sene öncesinde yani 2017’nin Nisan ayında İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şimdiye göre yaklaşık olarak yüzde 40 daha ucuzdu. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.36TL iken Motorin’in litre fiyatı ise 4.63 TL’di. Yani benzinle motorin arasında 0.73TL’lik bir fark mevcuttu. Motorin açısından bakıldığı zaman benzin yüzde 16 daha pahalıydı.

Bugün ki fiyatlara baktığımızda ise benzinin litresi 6.99TL iken motorinin litre fiyatı ise 6.42TL. Yani arada 0.57TL’lik bir fark var. Yüzde olarak hesapladığımızda ise benzinin, motorinden yüzde 9 daha pahalı olduğunu görüyoruz.

Yani benzin ve motorin arasında iki yıl önce yüzde 16’lık bir fark varken, şimdilerde bu fark yüzde 9’a kadar inmiş durumda.

Dolayısıyla benzin ve motorin arasındaki fiyat farkının azalması, kullanıcıların da tekrardan benzinli otomobillere yönelmesine neden oldu. Artık kimse 20 bin – 30 bin TL fazla verip benzinli yerine dizel otomobil almaya sıcak bakmıyor.