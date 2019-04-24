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Dizel otomobiller iyiden iyide gözden düşüyor

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 24.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

Son dönemde dizel otomobillere karşı Avrupa’da topyekün bir mücadele başlamış durumda. Bazı ülkeler şimdiden önümüzdeki yıllardan itibaren dizel otomobil satışının yasaklanacağını duyurdu. Bu duyuruların temel nedeni ise, motorin ile çalışan araçların çevre kirliliğini önemli oranda arttırıyor olması.

Dizel otomobiller iyiden iyide gözden düşüyor

Genel olarak bakıldığında Avrupa ve Amerika’da dizel otomobillerin kullanımı zaten çok yaygın değil. Nitekim bu ülkelerde akaryakıt fiyatları çok yüksek olmadığı için insanlar öyle benzinli, mazotlu ayrımına gitmiyorlar.

Türkiye gibi akaryakıt fiyatlarının hayli yüksek olduğu ülkelerde ise işler biraz daha farklı yürüyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıla kadar dizel otomobiller büyük ilgi görüyordu.

MOTORİN FİYATI BENZİNİ YAKALADI

Çok değil, 2 sene öncesinde yani 2017’nin Nisan ayında İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şimdiye göre yaklaşık olarak yüzde 40 daha ucuzdu. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.36TL iken Motorin’in litre fiyatı ise 4.63 TL’di. Yani benzinle motorin arasında 0.73TL’lik bir fark mevcuttu. Motorin açısından bakıldığı zaman benzin yüzde 16 daha pahalıydı.

Bugün ki fiyatlara baktığımızda ise benzinin litresi 6.99TL iken motorinin litre fiyatı ise 6.42TL. Yani arada 0.57TL’lik bir fark var. Yüzde olarak hesapladığımızda ise benzinin, motorinden yüzde 9 daha pahalı olduğunu görüyoruz.

Yani benzin ve motorin arasında iki yıl önce yüzde 16’lık bir fark varken, şimdilerde bu fark yüzde 9’a kadar inmiş durumda.
Dolayısıyla benzin ve motorin arasındaki fiyat farkının azalması, kullanıcıların da tekrardan benzinli otomobillere yönelmesine neden oldu. Artık kimse 20 bin – 30 bin TL fazla verip benzinli yerine dizel otomobil almaya sıcak bakmıyor.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER TEKRARDAN REVAÇTA

Benzin ve motorin fiyatının aynı seviyelere ulaşması, sektördeki dengeleri de değiştirdi. Daha geçtiğimiz yıla kadar sıfır dizel otomobiller, sıfır benzinli otomobillerden fazla satarken, şimdilerde ibre tekrardan benzinli otomobillere doğru dönmüş durumda.
Bu durumun temel nedeni ise dizel otomobillerin, benzinli otomobillere nazaran çok daha pahalı olması. Örneğin aynı donanıma sahip iki aracın benzinli versiyonu 3X TL’ye satılırken, dizel versiyonu 4X TL’ye satılıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dizel ve benzin arasında yüzde 15, hatta yüzde 20’ye varan farklar olsa bu fiyat farkı maruz görülebilir.

Fakat yüzde 9’luk bir fark için, kalkıp en başından peşin olarak çok daha fazla para ödemek pek de mantıklı durmuyor.

DİZEL OTOMOBİLLERİN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL

Dizel otomobiller ile ilgili bir diğer konu ise bu motor türüne Avrupa’nın tavrı. Az önce de belirttiğimiz üzere pek çok ülke, belli tarihler itibariyle dizel otomobil satışını yasaklayacağını açıkladı.

Dolayısıyla mazotla çalışan otomobillerin Avrupa’daki geleceği pek de parlak değil. İster istemez bu durum ülkemizdeki araç piyasasını da etkileyecektir. Hatta ilerleyen yıllarda dizel otomobiller benzinli otomobillerden ucuza bile satılabilir. Çünkü bu otomobiller için pazar ağı iyiden iyiye daralmaya başladı.

Sonuç olarak gittikçe yaygınlaşan hibrit ve elektrikli otomobiller gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Yine de şimdilerde araba almayı düşünenlerin dizel otomobiller yerine benzinli ya da hibrit araçlara bakması daha mantıklı bir hamle olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil dizel akaryakıt fiyatları

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