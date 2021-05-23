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Dizi aşkı gerçek mi oluyor? Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşk yaşıyor

23.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında kısa sürede izlenme rekorları kıran Masumiyet dizisinin Ela karakteri ile İlker karakterinin aşkı gerçek oldu. Son zamanlarda final yapacağını açıklayan dizinin başrol oyuncularından İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün set dışındaki yakınlığı dikkatlerden kaçmadı. Dizinin sıkı takipçileri ikilinin dizide yaşadığı aşkın gerçeğe dönüştüğünü iddia ediyor.

Dizi aşkı gerçek mi oluyor? Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşk yaşıyor

Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi önümüzdeki hafta 13. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. Etkileyici konusu ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken fenomen dizinin ekran yolculuğu kısa sürse de İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi genç oyuncuların arasında bağ kurmasına ve yıldızının parlamasında yeni bir kapı açtı. Öte yandan dizide Ela ve İlker aşkı anlatılırken İlayda Alişan, Serkay Tütüncü'nün gerçek hayattaki yakınlığı ise aşk mı yaşıyor dedirtti.

BİR DİZİ AŞKI DAHA GERÇEK OLDU

Dizinin başından bu yana samimi tavırları ile dikkat çeken ve sık sık birlikte vakit geçiren İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz ay İlayda Alişan'ın Kardeşlerim dizisinin Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Dizi aşkı gerçek mi oluyor? Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşk yaşıyor

Ancak Alişan'ın, Halit Özgür Sarı ile ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun,Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve ünlü oyuncuyu takipten çıkası iddiaları doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ile tanışan İlayda Alişan gönlünü Tütüncü’ye kaptırdığı konuşuluyor. Ünlü ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Dizi aşkı gerçek mi oluyor? Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşk yaşıyor

DİZİ BİTER BİTMEZ TATİLE ÇIKTILAR

Adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü çifti, rol aldıkları dizi Masumiyet'in final yapmasının ardından tatile çıkması ise aralarından su sızmadığını kanıtlar nitelikte. Set dışında eğlenceli görüntülerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Işın, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’a tatillerinde eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Serkay Tütüncü
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