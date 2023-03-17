MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizi aşkı gerçek olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa'sı ve Fatih’inden aşk pozu

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa'sı ve Fatih’inden aşk pozu

17.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ve Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerindeki aşıklardan yeni poz geldi.

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa'sı ve Fatih’inden aşk pozu

Cuma akşamları ekrana gelen ve reytinglerde hızlı bir yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ile Fatih’i Doğukan Güngör’ün sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüşmüştü.

sson

Dizideki uyumları çok beğenilen çiftin aşk haberi hayranlarını çok sevindirmişti. Doğukan Güngör sosyal medya hesabından Sıla Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

kızılcık-şerbeti1

Güzelliği ile sürekli gündeme gelen Sıla Türkoğlu daha önce Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşamıştı.

ssso

Birlikte rol aldıkları dizinin ardından ilişki yaşamaya başlayan Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan çifti, aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşamış ve dizinin ardından ise ayrılmışlardı.

h


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip dekoltesinin her detayını sergilediTransparan giyip dekoltesinin her detayını sergiledi
Sevgilisi güzelliğiyle mest etti! "Adeta kanatsız melek"Sevgilisi güzelliğiyle mest etti! "Adeta kanatsız melek"
Yargı'nın Savcı Pars'ı tek tek açıkladı! "Bu zararı hak etmiyorum"Yargı'nın Savcı Pars'ı tek tek açıkladı! "Bu zararı hak etmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu doğukan güngör ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.