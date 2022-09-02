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Dizi eş anlamlısı nedir? Dizi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zaman içerisinde başka dillerden etkilenip kelimeler almıştır. Ancak bazı kelimeleri eski dönemlerden beri korumuştur. Eski dönemlerden beri dilimizde olan kelimelerden birisi de "dizi" kelimesidir. Peki dizi ne demek, dizinin eş anlamı nedir?

Dizi eş anlamlısı nedir? Dizi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dizi kelimesi Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiştir. Sıra, dizi anlamına gelen "tizig" kelimesinden evrilmiştir. Tizig kelimesi ise dizmek anlamına gelen "tiz-" fiiline +I(g) ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Kelime başındaki "t- > d-" değişimi ve kelime sonundaki "-g" sesinin düşmesiyle "dizi" hâlini almıştır.

Dizi ne demek?

Dizi kelimesi, sıralanmış, sıraya girmiş herhangi bir şeyi tarif ederken kullanılır. Türk Dil Kurumunda dizi kelimesi "Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra" anlamına gelir.

Dize eş anlamlısı nedir? Dize kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerDize eş anlamlısı nedir? Dize kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dizi eş anlamlısı

Sıralanmış şeyleri ifade ederken kullanılan dizi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "sıra"dır. Sıraya giren, art arda gelen herhangi bir şeyi tarif ederken kullanılabilir. Dizinin eş anlamlısı olan "seri" kelimesi ise Fransızcadan alınmıştır. Türkçenin en çok etkilendiği dillerden bir olan Fransızcada 'serie' olarak kullanılır. Dizi ile aynı anlamı taşıyan bu kelime dilimizde seri hâlini almıştır. Dizi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Sıra
  • Seri
  • Kol
  • Saf
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Dizinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Herkes okulun önünde bir sıra halinde bekliyordu.
  • Rafta sıra sıra dizilmiş bir sürü bardak vardı.
    • Hafta sonu kampa gittiğinizde mutlaka yürüyüş koluna uyun.
    • Bütün garsonlar safa geçip selama durdular.
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