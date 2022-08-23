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Dize eş anlamlısı nedir? Dizenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil kuralları içerisinde birçok önemli faktör bulunur. Bunların yanında dilin kullanımı kolaylaştıran bazı seçenekler de mevcuttur. Eş anlamlı kelimeler de bir konuşmanın akıcılığı ve anlatımın farklılığı açısından oldukça önemlidir.

Dize eş anlamlısı nedir? Dizenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, aynı anlama gelen ancak farklı yazılan kelimelerdir. Bir anlamı açıklayan kelimelerin fazlalığı, o durumu daha kolay anlatmayı sağlar. Türkçede oldukça fazla eş anlamlı kelime bulunuyor. Türkçenin eski bir dil olması ve birçok dilden etkilenmesi, eş anlamlı kelime havuzunu arttırmıştır. Bu durum, dili zenginleştirmiş ve anlatımda geniş bir yelpaze sunmuştur. Dize kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Dize kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mısra"dır.

Dize ne demek?

Edebiyat, Türkçede oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkçedeki birçok kelimeyi etkilemiş ve kelime dağarcığını arttırmıştır. Dize kelimesi de şiir türünde kullanılan teknik bir terimdir. Dizenin eş anlamlısı mısra, şiirlerin her bir satırını ifade eder. Birçok eş anlamlı kelimede olduğu gibi bu kelimeler de farklı dillerden etkilenmeyle ortaya çıkmıştır. Mısra kelimesi Arapça "miṣrā‘" kökünden türemiştir ve Türkçeye mısra olarak geçmiştir. Mısra kelimesi, dize ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Türk Dil Kurumundaki "dize" kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Şiirin satırlarından her biri, mısra.

Dize Eş Anlamlısı

Türk edebiyatı pek çok türün bulunduğu, geniş yelpazeye sahip bir alandır. Bunun içerisinde en çok karşımıza çıkan tür de şiirdir. Dize ise şiirlerin her bir satırına verilen isimdir. Dize kelimesinin eş anlamlısı da mısradır. Düz yazılarda satır olarak kullanılan kelimenin şiir türündeki karşılığı mısra veya dize kelimesidir.

Dizenin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Dize kelimesi şiirlerde kullanılır ve edebî bir terimdir. Dize kelimesinin eş anlamı olarak mısra kelimesi kullanılır. Mısra ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yazdığı şiirlerin her bir mısrası anlamlı ve güzeldi.
  • Divan edebiyatındaki beyitler iki mısradan oluşur.
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