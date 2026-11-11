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Dizi setini bastılar! 'Sokak hakkı' diye ölümle tehdit edip para istediler

İstanbul’un Beykoz ilçesinde dizi çekimi yapan set ekibinden, tehdit ederek 30 bin lira istedikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı olarak tanıtarak sete girmeye çalıştıkları iddia edilen şüpheliler, talepleri karşılanmayınca tehditte bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dizi setini bastılar! 'Sokak hakkı' diye ölümle tehdit edip para istediler

İstanbul’da dizi çekimi yapan prodüksiyon ekiplerinden, “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diyerek para istedikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİP PARA İSTEDİLER

Beykoz’da sokakta bir dizinin çekimini yapan ekibin yanına giden şüpheliler, “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diyerek 30 bin lira istedi.

Dizi setini bastılar! Sokak hakkı diye ölümle tehdit edip para istediler 1

Set çalışanlarının ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dizi setini bastılar! Sokak hakkı diye ölümle tehdit edip para istediler 2

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin yerel bir prodüksiyon şirketinden olduklarını söyleyerek zorla dizi setine girmeye çalıştıkları, bunu başaramayınca para istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dizi
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