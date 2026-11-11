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Her 5 kişiden 1'i yaşıyor! Uyku felcinin arkasındaki gerçek beynin çalışma şekli olabilir

Uyku sırasında yaşanan ve kişiyi büyük bir korkuya sürükleyen uyku felci, sanılandan çok daha yaygın. Araştırmalara göre her 5 kişiden 1'i hayatında en az bir kez bu durumu yaşıyor. Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren sinir bilimci Baland Jalal ise uyku felcinin beynin çalışma şekline ilişkin önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

Her 5 kişiden 1'i yaşıyor! Uyku felcinin arkasındaki gerçek beynin çalışma şekli olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Uyku felci, kişi uyanmaya başladığı halde vücudunu hareket ettirememesiyle ortaya çıkıyor. Bu sırada kişi çevresinin farkında olabiliyor ancak konuşamıyor ve hareket edemiyor. Bazı kişiler odada başka bir varlık olduğunu hissedebiliyor, korkutucu görüntüler görebiliyor veya göğsünde baskı hissedebiliyor.

Harvardlı bilim insanı Baland Jalal'a göre bunun nedeni, rüya sırasında vücudun hareket etmesini engelleyen mekanizmanın uyanma sırasında bir süre daha devam etmesi. Beynin çevreyi algılayan bölümleri uyanırken vücudun hareketsiz kalması, uyku ile uyanıklık arasında bir durum oluşturuyor.

Her 5 kişiden 1 i yaşıyor! Uyku felcinin arkasındaki gerçek beynin çalışma şekli olabilir 1

KİŞİ ODASINDA KORKUTUCU VARLIKLAR GÖREBİLİYOR

Uyku felci sırasında görülen varlıklar, beynin yaşanan durumu anlamlandırma çabasının sonucu olarak değerlendiriliyor. Kişi hareket edemediğinde kendisini tehdit altında hissedebiliyor. Bu korku da beynin tehdit algısını artırarak korkutucu görüntülere neden olabiliyor.

Görülen varlıklar kültürden ve kişinin yaşadığı çevreden de etkilenebiliyor. Bazı kişiler karanlık bir siluet veya şapkalı bir adam görürken, bazıları uzaylı ya da cin benzeri varlıklar gördüğünü anlatıyor.

STRES VE KAYGI UYKU FELCİNİ TETİKLEYEBİLİYOR

Uzmanlara göre kaygı ve stres, uyku felci ataklarının daha sık yaşanmasına neden olabiliyor. Tekrarlayan ataklar ise kişinin uyumaktan korkmasına ve kaygısının daha da artmasına yol açabiliyor.

Her 5 kişiden 1 i yaşıyor! Uyku felcinin arkasındaki gerçek beynin çalışma şekli olabilir 2

Uyku felci atakları genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürüyor. Ancak yaşanan yoğun korku nedeniyle kişiye çok daha uzun sürmüş gibi gelebiliyor.

UYKU FELCİ SIRASINDA NE YAPILMALI?

Baland Jalal, uyku felci yaşayan kişilerin öncelikle gözlerini kapatarak çevreden gelen uyaranları azaltmasını öneriyor. Yaşanan durumun geçici ve zararsız olduğunu hatırlamak, korkuya kapılmamak ve hareket etmeye çalışarak paniği artırmamak da önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

İtalya'da narkolepsi hastalarıyla yapılan küçük çaplı bir çalışmada ise meditasyon ve gevşeme tekniklerinin sık uyku felci yaşayan kişilerde atakları yaklaşık yüzde 50 azalttığı gözlemlendi.

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uyku apnesi
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