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Dizi tarihinin en rahatsız edici bölümü aslında öyle değilmiş

30.12.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Dizi tarihinin en rahatsız edici bölümü aslında öyle değilmiş

Distopik dizi Black Mirror'ın en rahatsız edici bölümlerinden Shut Up and Dance’ın hikâye örgüsü değişmeden önce biraz daha farklıydı.

Black Mirror dizisinin, 3. sezonunun "Shut Up and Dance" isimli 3. bölümü dizi tarihinin en rahatsız edici bölümlerden biri olarak hafızalara kazındı. Bölümde Alex Lawther'ın canlandırdığı göze çarpmayan ve silik bir kişiliği olan Kenny karakteri internet korsanlığının kurbanı oluyor. Hackerlar cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçları işlemesi için Kenny'e şantaj yapıyor.

Black-mirror-Shut-up-and-dance-

Başlangıçta Kenny'nin yanlış bir şey yapmadığı varsayılsa da karakterin çocuk pornoları izlediği ortaya çıkıyor ve bu noktadan sonra işler seyirci açısından da karakter açısından da sarpa sarıyor.

Screen Rant'in haberine göre "Shut Up and Dance"in orijinal senaryosunda Kenny'nin çocuk pornosu izlediği detayı yer almıyordu. Bunun yerine aslında sadece internet korsanlığının kurbanı olarak tasvir edilmesi planlanmıştı.

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Hikâye örgüsünün ilk hali iyi veya kötü fark etmeksizin herkesin hackerların hedefinde olabileceğine işaret ediyordu ancak Kenny'nin bir çocuk pornosu düşkünü olduğunun ortaya çıkması seyircinin ana karakterle arasına ciddi bir mesafe koymasına ve bölümün rahatsız edicilik düzeyini artmasına neden olmuştu.

BLACK MİRROR DİZİSİ KONUSU

Gelişen ve değişen toplumun gün geçtikçe bireyler üzerindeki etkileri de değişiyor. Yeni teknolojilerin getirileri, değişen siyaset, medya, sanat anlayışının değişimi her bölümü farklı olan dizide bilim kurgu ögeleriyle anlatılmaya çalışılır. Gelişen teknoloji dünyayı daha yaşanır bir hale mi getirir yoksa tutsak olarak yaşanacak bir evrene mi hapseder insanları? Boynunuza takılan çipler ile yaşamak, telefonunuz ya da bilgisayarınız aracılığı ile attığınız her adımın izlenmesi nasıl olurdu?

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