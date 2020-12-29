Game of Thrones hayranlarının çıldırdığı sahneye bir açıklama gelebilir

Game of Thrones’un 8. ve son sezonu dizinin hayranları tarafından yerden yere vurulmuştu. Final sezonunun en tartışmalı anların birisi de Daenerys'in ejderhası onun ölü bedeniyle uzaklara uçması olmuştu.

GAME OF THRONES DİZİSİNİN TARTIŞMALI FİNALİ

Game of Thrones'un 8. sezonunda ejderha Dragon, Jon Snow'un hayranların tepkisini çeken biçimde bıçakladığı Daenerys'in ölü bedenini alarak doğuya uçmuştu, en azından yeni Büyük Üstat Samwell Tarly böyle söylüyordu. Ancak birçok Game of Thrones hayranı, ejderhanın Dany'yi esasen kuzeye, duvarın ötesine götürmüş olabileceğini öne sürüyor.

Eğer bu doğruysa, Daenerys tekrar dirilerek Gece Kraliçesi, yani ölümsüzlerin yeni lideri olabilir. Elbette Game of Thrones'un Ak Gezenler ordusunu öldürmesi sebebiyle Dany'yi ölümsüz yapacak kimse kalmadı. Öte yandan kitaplarda Ak Gezenlerin (Ötekiler de deniliyor) henüz Duvar'ın güneyine geçmemesi sebebiyle Martin'in finalinde Dany'nin hikayesinin kapısı ardına kadar açık duruyor.

Inverse'ün haberine göre Dany'nin dönüşü için emsal mevcut ve House of Dragon dizisi, ölümüne ve buz karakterine dönüşümüne dair bilgi sunabilir. İlk dizinin dayandığı George R . R. Martin'in Ateş ve Kan'ı, Daenerys'in adaşının esasen "Shivers" (titreme) isimli hastalıktan öldüğünü açığa çıkarıyor. Bu ölüm, mensuplarının tüm hastalıklara dayanıklı olduğuna inanılan Targaryen Hanedanında şok yaratmış.