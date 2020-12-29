Game of Thrones hayranlarının çıldırdığı sahneye bir açıklama gelebilir

Game of Thrones’un 8. ve son sezonu dizinin hayranları tarafından yerden yere vurulmuştu. Final sezonunun en tartışmalı anların birisi de Daenerys'in ejderhası onun ölü bedeniyle uzaklara uçması olmuştu.
Game of Thrones'un 8. sezonunda ejderha Dragon, Jon Snow'un hayranların tepkisini çeken biçimde bıçakladığı Daenerys'in ölü bedenini alarak doğuya uçmuştu, en azından yeni Büyük Üstat Samwell Tarly böyle söylüyordu. Ancak birçok Game of Thrones hayranı, ejderhanın Dany'yi esasen kuzeye, duvarın ötesine götürmüş olabileceğini öne sürüyor.
Eğer bu doğruysa, Daenerys tekrar dirilerek Gece Kraliçesi, yani ölümsüzlerin yeni lideri olabilir. Elbette Game of Thrones'un Ak Gezenler ordusunu öldürmesi sebebiyle Dany'yi ölümsüz yapacak kimse kalmadı. Öte yandan kitaplarda Ak Gezenlerin (Ötekiler de deniliyor) henüz Duvar'ın güneyine geçmemesi sebebiyle Martin'in finalinde Dany'nin hikayesinin kapısı ardına kadar açık duruyor.
Inverse'ün haberine göre Dany'nin dönüşü için emsal mevcut ve House of Dragon dizisi, ölümüne ve buz karakterine dönüşümüne dair bilgi sunabilir. İlk dizinin dayandığı George R . R. Martin'in Ateş ve Kan'ı, Daenerys'in adaşının esasen "Shivers" (titreme) isimli hastalıktan öldüğünü açığa çıkarıyor. Bu ölüm, mensuplarının tüm hastalıklara dayanıklı olduğuna inanılan Targaryen Hanedanında şok yaratmış.
Kral I. Jaehaerys'in kızı Prenses I. Daenerys Targaryen, kurbanını kanlı öksürüklerle ölüme sürüklemeden önce üşüyerek titreten nezle-benzeri sonu gelmez bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Daenerys ayrıca kayıtlarda Shivers bulaştığı belirtilen az sayıdaki Targaryen'den biriydi. Ülkede sevilmesine karşın, ismi aile soy ağacından çıkarıldı ve varlığı bir anıdan ibaret kaldı.
House of Dragon'ın, Demir Taht'ın meşru varisinin belirlenmesi mücadelesine sahne olan Targaryen iç savaşı "Ejderhaların Dansı"na giden zaman aralığını kapsayacağını biliyoruz.
Bu göz önüne alındığında, dizinin ele aldığı dönemden onlarca yıl önce yaşamış olan I. Daenerys'in baskın bir karakter olması pek olası görünmüyor. Ancak, Targaryenlerin nasıl ateşin tam zıttı olduğunu ve hepsini öldürebilen tek hastalık Shivers sebebiyle yaşamını kaybettiğinin izahında I. Daenerys'in bahsi geçebilir. Ve Dany'nin ismini aldığı ı. Daenerys her ne kadar "soğuktan" kurtulamamış olsa da Ejderhaların Annesi için durum farklı olabilir ve bu evrende enteresan bir hikâyenin kapılarını aralayabilir.
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