MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Game of Thrones hayranlarının çıldırdığı sahneye bir açıklama gelebilir

Game of Thrones hayranlarının çıldırdığı sahneye bir açıklama gelebilir

29.12.2020 07:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Game of Thrones hayranlarının çıldırdığı sahneye bir açıklama gelebilir

Game of Thrones birmiş olmasına rağmen peşinde bıraktığı tartışmalar hiçbir zaman son bulmayacak gibi görünüyor. Yeni başlayacak olan House of the Dragon dizisinin, Game of Thrones'taki en sakil ölüme açıklık getirmesi bekleniyor.

Game of Thrones’un 8. ve son sezonu dizinin hayranları tarafından yerden yere vurulmuştu. Final sezonunun en tartışmalı anların birisi de Daenerys'in ejderhası onun ölü bedeniyle uzaklara uçması olmuştu.

GAME OF THRONES DİZİSİNİN TARTIŞMALI FİNALİ

Game of Thrones'un 8. sezonunda ejderha Dragon, Jon Snow'un hayranların tepkisini çeken biçimde bıçakladığı Daenerys'in ölü bedenini alarak doğuya uçmuştu, en azından yeni Büyük Üstat Samwell Tarly böyle söylüyordu. Ancak birçok Game of Thrones hayranı, ejderhanın Dany'yi esasen kuzeye, duvarın ötesine götürmüş olabileceğini öne sürüyor.

unnamed

Eğer bu doğruysa, Daenerys tekrar dirilerek Gece Kraliçesi, yani ölümsüzlerin yeni lideri olabilir. Elbette Game of Thrones'un Ak Gezenler ordusunu öldürmesi sebebiyle Dany'yi ölümsüz yapacak kimse kalmadı. Öte yandan kitaplarda Ak Gezenlerin (Ötekiler de deniliyor) henüz Duvar'ın güneyine geçmemesi sebebiyle Martin'in finalinde Dany'nin hikayesinin kapısı ardına kadar açık duruyor.

2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler

Inverse'ün haberine göre Dany'nin dönüşü için emsal mevcut ve House of Dragon dizisi, ölümüne ve buz karakterine dönüşümüne dair bilgi sunabilir. İlk dizinin dayandığı George R . R. Martin'in Ateş ve Kan'ı, Daenerys'in adaşının esasen "Shivers" (titreme) isimli hastalıktan öldüğünü açığa çıkarıyor. Bu ölüm, mensuplarının tüm hastalıklara dayanıklı olduğuna inanılan Targaryen Hanedanında şok yaratmış.

Kral I. Jaehaerys'in kızı Prenses I. Daenerys Targaryen, kurbanını kanlı öksürüklerle ölüme sürüklemeden önce üşüyerek titreten nezle-benzeri sonu gelmez bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Daenerys ayrıca kayıtlarda Shivers bulaştığı belirtilen az sayıdaki Targaryen'den biriydi. Ülkede sevilmesine karşın, ismi aile soy ağacından çıkarıldı ve varlığı bir anıdan ibaret kaldı.

La Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran dizilerLa Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran diziler

House of Dragon'ın, Demir Taht'ın meşru varisinin belirlenmesi mücadelesine sahne olan Targaryen iç savaşı "Ejderhaların Dansı"na giden zaman aralığını kapsayacağını biliyoruz.

Bu göz önüne alındığında, dizinin ele aldığı dönemden onlarca yıl önce yaşamış olan I. Daenerys'in baskın bir karakter olması pek olası görünmüyor. Ancak, Targaryenlerin nasıl ateşin tam zıttı olduğunu ve hepsini öldürebilen tek hastalık Shivers sebebiyle yaşamını kaybettiğinin izahında I. Daenerys'in bahsi geçebilir. Ve Dany'nin ismini aldığı ı. Daenerys her ne kadar "soğuktan" kurtulamamış olsa da Ejderhaların Annesi için durum farklı olabilir ve bu evrende enteresan bir hikâyenin kapılarını aralayabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren göndermeÇukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi

Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi

İlginizi Çekebilir

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Diğer Haberler

Yasak Elma 91. son bölüm final sahnesinde Ender'i şoke eden olay! Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor?

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya geri mi dönüyor?

Çukur 109. son bölüme damga vuran banka soygunu sahnesi! Çukur'dan La Casa de Papel göndermesi

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Sefirin Kızı 34. son bölümde Sahra öldü mü? Deniz Işın diziden ayrıldı mı? Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!

Şeref Bey dizisinin fragmanı yayınlandı! Haluk Bilginer'in başrolde olduğu Şeref Bey dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak?

Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi! İşte ilk görüntüler

Hükümsüz dizisinin fragmanı yayınlandı! Exxen dizisi Hükümsüz ne zaman yayınlanacak?

Ünlü oyuncular iddialı dizide buluştu! İşte ilk fragman

Kalk Gidelim yılbaşı özel bölümüyle final yapıyor! Kalk Gidelim final ve yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var?

Sevilen diziden yılbaşı bombası! Gülşen'le final yapacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.