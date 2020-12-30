The Walking Dead’i karıştıran paylaşım! 2021'de döneceğinin ilk sinyalini verdi

The Walking Dead dizinin baş kahramanı Rick Grimes’ı canlandıran Andrew Lincoln, TWD evreninin filmleri için diziden ayrılmıştı. Uzun süredir heyecanla beklenen proje bir türlü gerçekleşmemiş, pandeminin de araya girmesiyle The Walking Dead hayranlarının filmlerle ilgili umutları tükenmiş gibiydi.

The Walking Dead yönetmenlerinden Rosemary Rodriguez, uzun süredir kayıplarda olan Rick Grimes (Andrew Lincoln) karakterini de ekranlara döndürecek The Walking Dead vizyon filminin 2021'de gösterime girme ihtimalini açık etmiş gibi görünüyor.

THE WALKİNG DEAD FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Koronavirüs pandemisinin yol açtığı aylar süren gecikmenin ardından Lincoln Aralık'ta filmin çekimlerinin 2021 baharında başlayacağını, böylece kendisinin de iki yıldan uzun sürmüş bir aranın ardından The Walking Dead evrenine döneceğini açıklamıştı. AMC Stüdyoları ve Skybound Entertainment Walking Dead filmi için henüz bir yönetmen duyurusunda bulunmadı.

The Walking Dead'in Twitter hesabı, izleyenlerden "2021'de gelmesine en çok sabırsızlandıkları şeyin ne olduğunu" sorduğunda Rodriguez şöyle cevap vermişti: