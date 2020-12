The Walking Dead’i karıştıran paylaşım! 2021'de döneceğinin ilk sinyalini verdi

The Walking Dead'in Twitter hesabı, izleyenlerden "2021'de gelmesine en çok sabırsızlandıkları şeyin ne olduğunu" sorduğunda Rodriguez şöyle cevap vermişti:

The Walking Dead evreninin ölüm çetelesi: En çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?

Koronavirüs pandemisinin yol açtığı aylar süren gecikmenin ardından Lincoln Aralık'ta filmin çekimlerinin 2021 baharında başlayacağını, böylece kendisinin de iki yıldan uzun sürmüş bir aranın ardından The Walking Dead evrenine döneceğini açıklamıştı. AMC Stüdyoları ve Skybound Entertainment Walking Dead filmi için henüz bir yönetmen duyurusunda bulunmadı.

The Walking Dead yönetmenlerinden Rosemary Rodriguez, uzun süredir kayıplarda olan Rick Grimes (Andrew Lincoln) karakterini de ekranlara döndürecek The Walking Dead vizyon filminin 2021'de gösterime girme ihtimalini açık etmiş gibi görünüyor.

The Walking Dead dizinin baş kahramanı Rick Grimes’ı canlandıran Andrew Lincoln, TWD evreninin filmleri için diziden ayrılmıştı. Uzun süredir heyecanla beklenen proje bir türlü gerçekleşmemiş, pandeminin de araya girmesiyle The Walking Dead hayranlarının filmlerle ilgili umutları tükenmiş gibiydi.

Rick Grimes'ı beyaz perdede görmek!

Finding Rick Grimes on the big screen! #TWDFamily ❤️ https://t.co/FA30EudDdJ — Rosemary Rodriguez (@rosemarydirects) December 28, 2020

2021 aynı zamanda The Walking Dead için sonun başlangıcı olacak: Yıllardır süren televizyon dizisi yıla 10. sezonun ek 6 bölümüyle başladıktan sonra, Ekim'de 11. ve son sezonunun ilk kısmını yayına sokacak. 24 bölümlük son sezon, 2022'de yayına girecek dizi finaliyle sonlanacak.

THE WALKİNG DEAD DİZİSİNDE RİCK’E NE OLDU?

Andrew Lincoln'ın televizyon dizisinde yer aldığı sondan ikinci bölüm "The Obliged'da" Rick, Daryl'la (Norman Reedus) bozulmuş olan ilişkisini düzelttikten kısa süre sonra atından devrilip molozlar arasından fırlamış bir inşaat demirinin üzerine düşüyor. Lincoln'ın dizideki son bölümü, dizinin demirbaşlarından Greg Nicotero'nun yönettiği "What Comes After"da yaralı Rick, yaklaşan bir zombi sürüsünü durdurmak için bir köprüyü havaya uçurduğu sıra ölümden dönüyor.

Anne (Polyanna McIntosh) Rick'i yaralı ama sağ şekilde bulduğunda üstlerinde uçan Sivil Cumhuriyet Ordusu helikopterine onu kurtarmaları için yalvarıyor. Helikopter iki karakteri de alıp The Walking Dead'in kurgusundan ayırıyor.