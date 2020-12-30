MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. The Walking Dead’i karıştıran paylaşım! 2021'de döneceğinin ilk sinyalini verdi

The Walking Dead’i karıştıran paylaşım! 2021'de döneceğinin ilk sinyalini verdi

30.12.2020 08:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
The Walking Dead’i karıştıran paylaşım! 2021'de döneceğinin ilk sinyalini verdi

The Walking Dead dizisinin yönetmenlerinden Rosemary Rodrigues, Rick Grimes'ın 2021'de döneceğinin sinyalini verdi. Rick Grimes karakterini canlandıran Andrew Lincoln 9. sezonda diziden ayrılmıştı.

The Walking Dead dizinin baş kahramanı Rick Grimes’ı canlandıran Andrew Lincoln, TWD evreninin filmleri için diziden ayrılmıştı. Uzun süredir heyecanla beklenen proje bir türlü gerçekleşmemiş, pandeminin de araya girmesiyle The Walking Dead hayranlarının filmlerle ilgili umutları tükenmiş gibiydi.

The Walking Dead yönetmenlerinden Rosemary Rodriguez, uzun süredir kayıplarda olan Rick Grimes (Andrew Lincoln) karakterini de ekranlara döndürecek The Walking Dead vizyon filminin 2021'de gösterime girme ihtimalini açık etmiş gibi görünüyor.

THE WALKİNG DEAD FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Koronavirüs pandemisinin yol açtığı aylar süren gecikmenin ardından Lincoln Aralık'ta filmin çekimlerinin 2021 baharında başlayacağını, böylece kendisinin de iki yıldan uzun sürmüş bir aranın ardından The Walking Dead evrenine döneceğini açıklamıştı. AMC Stüdyoları ve Skybound Entertainment Walking Dead filmi için henüz bir yönetmen duyurusunda bulunmadı.

The Walking Dead evrenin ölüm çetelesi: En çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?The Walking Dead evreninin ölüm çetelesi: En çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?

The Walking Dead'in Twitter hesabı, izleyenlerden "2021'de gelmesine en çok sabırsızlandıkları şeyin ne olduğunu" sorduğunda Rodriguez şöyle cevap vermişti:

Rick Grimes'ı beyaz perdede görmek!

'Dönüşü muhteşem olacak' demişti! The Walking Dead filmi için iddialı açıklama'Dönüşü muhteşem olacak' demişti! The Walking Dead filmi için iddialı açıklama

2021 aynı zamanda The Walking Dead için sonun başlangıcı olacak: Yıllardır süren televizyon dizisi yıla 10. sezonun ek 6 bölümüyle başladıktan sonra, Ekim'de 11. ve son sezonunun ilk kısmını yayına sokacak. 24 bölümlük son sezon, 2022'de yayına girecek dizi finaliyle sonlanacak.

THE WALKİNG DEAD DİZİSİNDE RİCK’E NE OLDU?

Andrew Lincoln'ın televizyon dizisinde yer aldığı sondan ikinci bölüm "The Obliged'da" Rick, Daryl'la (Norman Reedus) bozulmuş olan ilişkisini düzelttikten kısa süre sonra atından devrilip molozlar arasından fırlamış bir inşaat demirinin üzerine düşüyor. Lincoln'ın dizideki son bölümü, dizinin demirbaşlarından Greg Nicotero'nun yönettiği "What Comes After"da yaralı Rick, yaklaşan bir zombi sürüsünü durdurmak için bir köprüyü havaya uçurduğu sıra ölümden dönüyor.

Anne (Polyanna McIntosh) Rick'i yaralı ama sağ şekilde bulduğunda üstlerinde uçan Sivil Cumhuriyet Ordusu helikopterine onu kurtarmaları için yalvarıyor. Helikopter iki karakteri de alıp The Walking Dead'in kurgusundan ayırıyor.

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programıHerkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladıMasumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Bir döneme damga vurdu! Son hali olayBir döneme damga vurdu! Son hali olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

İlginizi Çekebilir

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Diğer Haberler

Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo)

Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. son bölümde Hızır, Tipi için canını ortaya koydu! EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO'ya damga vuran sahne! Hızır canını ortaya koydu!

Masumlar Apartmanı 16. son bölüme Safiye ve Naci'nin romantik sahneleri damga vurdu! Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Ender, Yıldız ve Şahika cezaevine giriyor!

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Maraşlı dizisi 1. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Burak Deniz bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak!

Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.