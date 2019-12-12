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Dizi ve film sahnelerini fotoğraflayan kadın 14 yıldır yollarda

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Andrea David, ünlü film ve dizi sahnelerini fotoğraflamaya başlayalı 14 yıl oldu. Yaptığı işi film turizmi olarak adlandıran Alman fotoğrafçı, sosyal medya paylaşımları ile sinemaseverliği farklı bir boyuta taşıyor. İşte Andrea David’in Game Of Thrones dizisi fotoğrafları.

Alman bloger Andrea David, dünyayı gezerek dizi ve film sahnelerinin çekildiği yerleri keşfediyor. Son dönemin en popüler dizisi Game of Thrones olunca, Alman fotoğrafçı bu sefer dizinin yolundan ilerlemiş. Game of Thrones’un peşine düşen Andrea David Malta, Kuzey İrlanda ve Hırvatistan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini ziyaret etmiş.

Geleceğe Dönüş (Back to the Future), Rocky Balboa, Lost, The Notebook, Harry Potter, Hızlı ve Öfkeli ve Sherlock gibi popüler yapımların çekim yerlerini 14 yıldır fotoğraflayan blogger, hobi olarak başladığı bu olayı bir işe çevirerek para kazanmaya başladı. Adını film turizmi koyan blogger, dizi ve filmlerin hayranlarına özel turlar düzenliyor. Andrea tüm işlerini film turizmi (filmtourismus) adını verdiği sitesinde ve filmtourismus kullanıcı adlı Instagram sayfasında paylaşıyor. İşte Alman bloger Andrea David’in çektiği fotoğraflardan bazıları…


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Anahtar Kelimeler:
Andrea David filmtourismus

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