Dizi ve film sahnelerini fotoğraflayan kadın 14 yıldır yollarda

Alman bloger Andrea David, dünyayı gezerek dizi ve film sahnelerinin çekildiği yerleri keşfediyor. Son dönemin en popüler dizisi Game of Thrones olunca, Alman fotoğrafçı bu sefer dizinin yolundan ilerlemiş. Game of Thrones’un peşine düşen Andrea David Malta, Kuzey İrlanda ve Hırvatistan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini ziyaret etmiş.

Geleceğe Dönüş (Back to the Future), Rocky Balboa, Lost, The Notebook, Harry Potter, Hızlı ve Öfkeli ve Sherlock gibi popüler yapımların çekim yerlerini 14 yıldır fotoğraflayan blogger, hobi olarak başladığı bu olayı bir işe çevirerek para kazanmaya başladı. Adını film turizmi koyan blogger, dizi ve filmlerin hayranlarına özel turlar düzenliyor. Andrea tüm işlerini film turizmi (filmtourismus) adını verdiği sitesinde ve filmtourismus kullanıcı adlı Instagram sayfasında paylaşıyor. İşte Alman bloger Andrea David’in çektiği fotoğraflardan bazıları…