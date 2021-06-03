Diziden flaş karar! | Savaşçı bitecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak? FOX TV'ye veda...

FOX TV ekranlarında 5. Sezonu ile izleyici karşısına geçen Savaşçı dizisinin, reytinglerinin düşük olması sebebiyle, dizi başka bir kanal ile anlaşmıştı. Ancak başka bir kanala geçmesine rağmen dizinin reytinglerinde bir değişiklik olmaması, Savaşçı’nın final yapacağı iddialarını ortaya çıkardı. 4 sezondur reyting rekorları kıran dizinin, 5. Sezonu izleyiciyi tatmin etmemiş gözüküyor.

SAVAŞÇI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın yaptığı dizinin başrollerinde Sarp Leventoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Seranay Aktaş gibi başarılı isimler yer alıyor. 5. Sezonda ise diziye Tamer Karadağlı da dahil olmuştu ancak Karadağlı, geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı.

Edinilen bilgiye göre; dizi 12 Haziran’da yayınlanacak son bölümü ile ekranlara veda edecek.



