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Diziden flaş karar! | Savaşçı bitecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak? FOX TV'ye veda...

03.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başladığı ilk günden beri büyük bir beğeni ile takip edilen Savaşçı dizisinden flaş karar açıklandı. Bu sene ekranlara gelmesi polemiğe sebep olan Savaşçı dizisi için final kararı alındı. Savaşçı dizisinin 5. Sezona başlayabilmesi için ise “Sen Çal Kapımı” adlı dizinin bitirilmesi kararı alındığı da iddia edilmişti.

Diziden flaş karar! | Savaşçı bitecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak? FOX TV'ye veda...

FOX TV ekranlarında 5. Sezonu ile izleyici karşısına geçen Savaşçı dizisinin, reytinglerinin düşük olması sebebiyle, dizi başka bir kanal ile anlaşmıştı. Ancak başka bir kanala geçmesine rağmen dizinin reytinglerinde bir değişiklik olmaması, Savaşçı’nın final yapacağı iddialarını ortaya çıkardı. 4 sezondur reyting rekorları kıran dizinin, 5. Sezonu izleyiciyi tatmin etmemiş gözüküyor.

SAVAŞÇI FİNAL Mİ YAPIYOR?

savaşçı

Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın yaptığı dizinin başrollerinde Sarp Leventoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Seranay Aktaş gibi başarılı isimler yer alıyor. 5. Sezonda ise diziye Tamer Karadağlı da dahil olmuştu ancak Karadağlı, geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı.

sf

Edinilen bilgiye göre; dizi 12 Haziran’da yayınlanacak son bölümü ile ekranlara veda edecek.

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FOX Savaşçı dizisi Murat Serezli Sarp Levendoğlu Serenay Aktaş
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