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Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sebebiyle ara verilen dizilerin yayın tarihi belli oldu mu?

15.02.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diziler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki depremin ardından Türkiye günlerdir yaraları sarmaya çalışıyor. 10 ilimizde yıkıcı etkiye sebep olan depremlerin ardından televizyon kanalları da yayın akışlarını değiştirdi. Peki, diziler yeniden ne zaman başlayacak? Deprem sebebiyle ara verilen dizilerin yayın tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sebebiyle ara verilen dizilerin yayın tarihi belli oldu mu?

Diziler ve programlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir süredir yayınlanmıyor. Yürkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sebebiyle ara verilen dizilerin yayın tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Tüm televizyon kanallarında deprem özel yayınları ekrana geliyor.

Dizilerin ve yarışma programlarının ne zaman başlayacağına dair is henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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