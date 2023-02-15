Diziler ve programlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir süredir yayınlanmıyor. Yürkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sebebiyle ara verilen dizilerin yayın tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Tüm televizyon kanallarında deprem özel yayınları ekrana geliyor.

Dizilerin ve yarışma programlarının ne zaman başlayacağına dair is henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

