Dızmana tarifi: Göçmen böreği dızmana nasıl yapılır?

Göçmen böreği olarak da anılan Dızmana bir tepsi böreğidir. Yapımı ise son derece kolaydır. İşte bu pratik ve lezzetli tarifi yapabilmeniz için gerekli olan malzemeler ve uygulamanız gereken tarif adımları:

MALZEMELER Hamuru için:

1 bardak su

1 bardak süt

1 çay bardağı yağ

1 paket maya

1 yumurta

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 bardak un

İçi için:

1 kase lor

4 yemek kaşığı yağ

Üzeri için:

2 bardak yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı yağ

TARİF Su, süt ve mayayı bir kapta çırpın.

Üzerine yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek bir hamur elde edene dek yoğurun.

Üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalandıktan sonra küçük yuvarlaklar olacak şekilde parçalar alın.

Parçalara bol bol lor koyun ve hafif uzun kalacak şekilde şekillendirerek tepsiye dizin.

15 dakika tepside bekletin.

Üzeri için malzemeleri bir kasede karıştırın.

Karışımı hamurların üzerine dökün.

Sıcak fırında 180 derece pişirin.



