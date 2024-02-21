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    Dızmana tarifi: Göçmen böreği dızmana nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    21.02.2024 16:36
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    Halk arasında farklı isimlerle de bilinen Dızmana, ilk kez Trakya’dan göçmüş olan Bulgaristan Türkleri tarafından yapıldığı bilinen bir börektir. Özellikle Eskişehir ve Bursa ile Trakya civarında bilinen bu böreğin en önemli özelliği hamurunun mayalı olmasıdır. Farklı bir börek denemek isteyenlerdenseniz bu tarifimiz tam da size göre.

    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 10
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 225kal

    Göçmen böreği olarak da anılan Dızmana bir tepsi böreğidir. Yapımı ise son derece kolaydır. İşte bu pratik ve lezzetli tarifi yapabilmeniz için gerekli olan malzemeler ve uygulamanız gereken tarif adımları:

    MALZEMELER

    • Hamuru için:
    • 1 bardak su
    • 1 bardak süt
    • 1 çay bardağı yağ
    • 1 paket maya
    • 1 yumurta
    • 1 çay kaşığı şeker
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 5 bardak un
    • İçi için:
    • 1 kase lor
    • 4 yemek kaşığı yağ
    • Üzeri için:
    • 2 bardak yoğurt
    • 1 yumurta
    • Yarım çay bardağı yağ

    TARİF

    • Su, süt ve mayayı bir kapta çırpın.
    • Üzerine yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
    • Unu azar azar ekleyerek bir hamur elde edene dek yoğurun.
    • Üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.
    • Hamur mayalandıktan sonra küçük yuvarlaklar olacak şekilde parçalar alın.
    • Parçalara bol bol lor koyun ve hafif uzun kalacak şekilde şekillendirerek tepsiye dizin.
    • 15 dakika tepside bekletin.
    • Üzeri için malzemeleri bir kasede karıştırın.
    • Karışımı hamurların üzerine dökün.
    • Sıcak fırında 180 derece pişirin.


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