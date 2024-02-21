Dızmana tarifi: Göçmen böreği dızmana nasıl yapılır?

Halk arasında farklı isimlerle de bilinen Dızmana, ilk kez Trakya’dan göçmüş olan Bulgaristan Türkleri tarafından yapıldığı bilinen bir börektir. Özellikle Eskişehir ve Bursa ile Trakya civarında bilinen bu böreğin en önemli özelliği hamurunun mayalı olmasıdır. Farklı bir börek denemek isteyenlerdenseniz bu tarifimiz tam da size göre.
Göçmen böreği olarak da anılan Dızmana bir tepsi böreğidir. Yapımı ise son derece kolaydır. İşte bu pratik ve lezzetli tarifi yapabilmeniz için gerekli olan malzemeler ve uygulamanız gereken tarif adımları:
MALZEMELER
Hamuru için:
1 bardak su
1 bardak süt
1 çay bardağı yağ
1 paket maya
1 yumurta
1 çay kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
5 bardak un
İçi için:
1 kase lor
4 yemek kaşığı yağ
Üzeri için:
2 bardak yoğurt
1 yumurta
Yarım çay bardağı yağ
TARİF
Su, süt ve mayayı bir kapta çırpın.
Üzerine yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek bir hamur elde edene dek yoğurun.
Üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.
Hamur mayalandıktan sonra küçük yuvarlaklar olacak şekilde parçalar alın.
Parçalara bol bol lor koyun ve hafif uzun kalacak şekilde şekillendirerek tepsiye dizin.
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