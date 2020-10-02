Djaniny Semedo, Trabzonspor'a imza atmak için geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Djaniny Semedo imza için kente geldi.
Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo’nun bulunduğu uçak saat 08.30’da Trabzon Havalimanı’na indi. Saat 09.20’de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Djaniny Tavares Semedo’nun Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
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