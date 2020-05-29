DNA yapısını güçlendirip kansere karşı koruyan 6 besin

Vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA’yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Doğru besinlerle desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi hastalıkların oluşumunu durdurabiliyor. Uzm. Dyt. Nilay Keçeci DNA güçlendiren besinleri anlattı. Siz de bu 6 besini diyetinize dahil ederek sağlığınızı koruyabilir, hastalıklara karşı direncinizi artırabilirsiniz.

DNA'yı güçlendirip kansere karşı koruyan besinler

SUMAK SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLER Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını koruyor. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir. Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.

PAZI DNA HASARINI ONARIR Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir. DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir. Pazı, bu bileşenlerle hücrelerden toksinlerin atılmasını sağlar, serbest radikallerin DNA’ya zarar vermesini engeller. Böylelikle kanser hücrelerinin oluşmasını ya da çoğalmasına dur diyebilir. Pazı, yemek olarak tüketilmenin yanı sıra salata ya da sandviç arasında ekstra bir yeşillik olarak tüketilebilir.

HURMA HÜCRELERİ YENİLİYOR Doğru besinler seçerek kanser riskinden korunmak mümkün. Bu besinlerden biri de hurma. Tam bir sağlık deposu olan hurmadan her gün 2-3 tane tüketebilirsiniz. Bilimsel çalışmalarla da gösterildi ki hurma hücreleri yeniliyor ve DNA’yı güçlendiriyor. İçerdiği vitamin ve mineral ve faydalı elementlerle kaliteli bir besin olan hurma yine içerdiği selenyum ile de kansere karşı savaşır. Lif yoğunluğu yüksek olan hurma aynı zamanda bu özelliğiyle de kanseri önleme fonksiyonu vardır.

TERE DNA TAHRİBATINA KARŞI KORUYUCU Hücrelerin kansere dönüşmesini engelleyebilmek için serbest radikallerin verebileceği zararı önlemek ve DNA’nın tamir edici fonksiyonlarını harekete geçirmek gerekir. Tere de bu fonksiyonları içeren besinler biridir. A, C ve E vitaminleri, linolik yağ asitleri, demir, folik asit, kalsiyum içeren tere; DNA diziliminde hücre yıkımını önler, hücre yaşlanmasını da geciktirir. Her gün tere tüketmek, DNA tahribatına karşı koruyucudur ve kanser riskini azaltmada etkilidir. Karotenoid içeriği ve güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltır ve kansere karşı koruyucu bir etki sağlar.

SOYA FASULYESİ Birçok hastalıkta olduğu gibi kanserden korunmak için de doğru besinlerle sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli bir rol oynar. Anti kanser besinlerin başında da soya sütü ya da soya filizi olarak da tüketebilen soya fasulyesi gelir. Özellikle östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Japonya’da yapılan bir çalışma, yüksek soya bazlı protein tüketen erkeklerin mide kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu farklı araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak meme kanseri olan bireylerin de, östrojen etkisi nedeni ile kaçınılması gereken bir besin olduğu da unutulmamalıdır.