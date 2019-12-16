Doç. Dr. Törer: "Prematüre bebek yenidoğan uzmanı yönetiminde büyümeli"

Doç. Dr. Birgin Törer, Gebeliğin 37. haftasından önce doğan yenidoğan bebeklere prematüre bebek denildiğini belirterek, “Günümüzde her 10 bebekten biri erken yani prematüre doğmakta, ülkemizde de yılda 150.000 bin prematüre bebek dünyaya gelmektedir. Annenin yaşının 18 yaş altı ve 40 yaş üstünde olması, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, annenin rahmindeki anatomik sorunlar, annenin diyabet, hipertansiyon, pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıkları olması prematüre doğum riskini artırır. Ancak, erken doğum bilinen hiçbir risk faktörü olmasa da her kadında görülebilmektedir" dedi.

PREMATÜRE BEBEKLER GELİŞİMLERİNİ TAMAMLAYAMADAN DOĞUYORLAR

Prematüre bebeklerin anne karnındaki büyüme ve gelişmelerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için, solunum sistemi, kalp-damar sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi başta olmak üzere tüm sistemlerle ilgili birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Doç. Dr. Törer, “Bu bebeklerin bağışıklık sistemleri tam gelişmediğinden, mikroplara karşı dirençleri düşüktür, enfeksiyonlara yatkındırlar. Prematüre bebekler, aldıkları ilk soluk ile birlikte anne karnındaki yaşamlarından çok farklı bir sisteme uyum göstermek zorundadırlar ve ne kadar erken doğarlarsa o kadar ağır sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Özellikle 32 haftadan önce ve 1500 gramın altında doğan bebeklerin yaşama tutunabilmeleri için donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesinin olduğu merkezlerde dünyaya gelmeleri önemlidir. Uzun süre yoğun bakımda ve kuvöz içinde izlenmeleri, solunum cihazına bağlanmaları gereken bu bebeklerin deneyimli yenidoğan uzmanlarının, çocuk doktorlarının ve yoğun bakım hemşirelerinin olduğu ünitelerde doğması izlenmesi hem sağkalımlarını hem de ileride yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bireyler olma şanslarını artırır” diye konuştu.