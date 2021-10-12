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Doctor Who 13. sezon ilk fragmanı yayınlandı

12.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doctor Who’nun merakla beklenen 13. sezonu izleyiciyle buluşmaya hazır! Jodie Whittaker’ı son kez Doktor rolüyle izleyeceğimiz yeni sezona dair ilk fragman yayınlandı.

Doctor Who'nun 13. sezonu, 10 Kasım Çarşamba günü saat 21:00’da BBC First’te ekranlara geliyor. İzleyiciye çok da fazla ipucu vermeyen fragman, heyecanı bir üst noktaya taşıyor. Jodie Whittaker’ın Doctor Who evrenine veda edeceği bu sezonun adı ise Doctor Who: Flux olarak açıklandı.

İLK KADIN DOKTOR

Jodie Whittaker, Doktor karakterini canlandıran ilk kadın olarak Doctor Who tarihinde bir ilki yarattı. Bununla yanı sıra, 2020 yılında Radio Times için 50.000'den fazla hayranının katıldığı bir ankette arkadaşı David Tennant'ın ardından tüm zamanların en popüler 2. Doktor’u seçildi.

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