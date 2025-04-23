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Fenerbahçe'den taraftarları bile şaşırtacak hamle! Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor mu?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2025 09:00
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Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından şampiyonluk şansı artık mucizelere kalmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim şimdiden önümüzdeki yılın planlamasına başladı ve takımdan ayrılacak oyuncu listesini belirledi.

Fenerbahçe'den taraftarları bile şaşırtacak hamle! Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor mu?

Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları şimdiden başladı.

MOURINHO İLE DEVAM KARARI

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Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile devam kararı aldı. Yönetim kurulunda büyük çoğunluğun Jose Mourinho'yu istememesine rağmen Ali Koç, Portekizli çalıştırıcı ile devam etme kararı aldı.

GİDECEK OYUNCULARIN LİSTESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların listesi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda 12 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o oyuncular:

Dominik Livakovic
Alexander Djiku
Rodrigo Becao
Serdar Aziz
ayden Oosterwolde
Sofyan Amrabat
Osayi-Samuel
Sebastian Szymanski
Saint-Maximin
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Cenk Tosun

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