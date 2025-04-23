Fenerbahçe'den taraftarları bile şaşırtacak hamle! Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor mu?

Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları şimdiden başladı.

MOURINHO İLE DEVAM KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile devam kararı aldı. Yönetim kurulunda büyük çoğunluğun Jose Mourinho'yu istememesine rağmen Ali Koç, Portekizli çalıştırıcı ile devam etme kararı aldı.

GİDECEK OYUNCULARIN LİSTESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların listesi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda 12 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o oyuncular:

Dominik Livakovic

Alexander Djiku

Rodrigo Becao

Serdar Aziz

ayden Oosterwolde

Sofyan Amrabat

Osayi-Samuel

Sebastian Szymanski

Saint-Maximin

Dusan Tadic

Edin Dzeko

Cenk Tosun