Fenerbahçe'den taraftarları bile şaşırtacak hamle! Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor mu?

Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları şimdiden başladı.
Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile devam kararı aldı. Yönetim kurulunda büyük çoğunluğun Jose Mourinho'yu istememesine rağmen Ali Koç, Portekizli çalıştırıcı ile devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların listesi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda 12 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o oyuncular:
Dominik Livakovic
Alexander Djiku
Rodrigo Becao
Serdar Aziz
ayden Oosterwolde
Sofyan Amrabat
Osayi-Samuel
Sebastian Szymanski
Saint-Maximin
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Cenk Tosun
Okuyucu Yorumları 0 yorum