Sergen Yalçın'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin daha da puan kaybedeceğini ifade etti.

"HİÇBİR BEKLENTİ KALMADI"

"Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı. Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum."

"PUAN FARKININ DA AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Devam ederek söylüyorum bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak. Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş durumda, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda."