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Doğa Koleji Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası Çeyrek Finali’nde Türkiye’yi Temsil Ediyor

24.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Doğa Koleji kız ve erkek takımları başarıdan başarıya koşarak ay yıldızlı formalarıyla dünyada ülkemizi temsil ediyor. Doğa Koleji takımları Şampiyona’da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Doğa Koleji Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası Çeyrek Finali’nde Türkiye’yi Temsil Ediyor

Akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından söz ettiren Doğa Koleji Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'na bu yıl da damgasını vurmaya devam ediyor. Genç kız ve genç erkek kategorilerinde mücadele eden Doğa Koleji genç kız ve genç erkek takımları önce Türkiye Şampiyonu oldular. Dünya Şampiyonluğu için Sırbistan’ın Belgrad şehrinin yolunu tutan takımlar, başarının bayrağını orada da bırakmıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası 28 Eylül’e kadar devam edecek. Doğa Koleji hem kızlarda hem erkeklerde mücadele ederek dünya şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek ve bayrağımızı dünyada dalgalandırmak için mücadele ediyor. Grup maçlarının ilk gününde erkeklerde Tayvan’ı 76-42’lik skorla mağlup eden Doğa Koleji, kızlarda Nijerya’ya 49-39’luk skorla yenildi. Şampiyona’nın ikinci gününde Doğa Koleji erkek takımı 64-45’lik skorla Macaristan mücadelesini kazanırken kız takımı ise 63-23’lük skorla Şili’yi mağlup etti. Çeyrek final öncesi son maçta erkekler Nijerya’yı 83-52’lik skorla yenerken kızlar 64-59’luk skorla Bulgaristan maçını kazandı. Grup maçlarındaki başarılarıyla Doğa Koleji çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

“GURURLUYUZ”

Ülkemizi dünyada temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Doğa Koleji takımları, “Sonuna kadar mücadelemizden ödün vermeyerek ülkemize şampiyonluğu getirmeyi hedefliyoruz. Bizi destekleyen ve başarımızda emeği olan ailelerimize, spor koordinatörlüğümüze, öğretmenlerimize ve tüm Doğa ailesine teşekkür ediyoruz.” dedi.

6 DÜNYA 49 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Doğa Kolejinin çeşitli takım sporlarında 6 dünya şampiyonluğu, 49 Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “Doğa Koleji sportif takımları, 2008 yılından bu yana spor karşılaşmalarında ülkemizi ve okulumuzu temsil etmektedir. Öğrencilerimizi dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği ve çeyrek finale adını yazdırdıkları için tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.

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