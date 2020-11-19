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Doğa Rutkay Kamal: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor

19.11.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay Kamal: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı. Her şey normal, güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" şeklinde konuştu.

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal ile eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Valeye araçlarını teslim eden çift, doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiklerini söyledi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı. Her şey normal, güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" dedi.

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Bunun üzerine Kerimcan Kamal ise, "Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar çocuklara bakacak" diyerek, eşine esprili bir cevap verdi.

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Koronavirüs tedbirlerini elden bırakmadığını söyleyen oyuncu, "Sürekli test oluyorum. Çok şükür hep negatifiz. Bakalım bundan sonra ne olacak?" diye konuştu. Doğa Rutkay Kamal, sevenlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. (Habertürk)

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