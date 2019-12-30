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  4. Doğa Rutkay Kamal ve eşi evde televizyonu paylaşamıyor

Doğa Rutkay Kamal ve eşi evde televizyonu paylaşamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ev hallerini takipçilerine gösteriyor.

Doğa Rutkay Kamal ve eşi evde televizyonu paylaşamıyor

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Instagram hesabından ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bebekleriyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşıma imza atan Doğa Rutkay Kamal, zaman zaman da eşi Kerimcan Kamal’la ilgili esprili paylaşımlarda bulunuyor.

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Başarılı oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda, evdeki televizyon paylaşımı konusunda nasıl hareket ettiklerini gösterdi. Doğa Rutkay Kamal şunları yazdı: “Aramızda anlaşma var. Ben televizyonda bir şey izliyorsam ve o başka bir şey izlemek istiyorsa kulaklık takıp cepten izliyor. Sonra değiştiriyoruz. Genelde ben korku filmi izlediğimde pek hoşlanmıyor.”

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