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Doğa Rutkay: Yıllarca bana ne eziyet ettiler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğa Rutkay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası usta tiyatrocu Rutkay Aziz ile ilgili kendisine yapılan göndermelere imalı bir yanıt verdi.

Doğa Rutkay: Yıllarca bana ne eziyet ettiler...

Kerimcan Kamal’la olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının üzerine titreyen ve her fırsatta onlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Doğa Rutkay, babasının ziyaretleri sırasında çektiği kareleri de takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Yaptığı paylaşımlarda son derece samimi bir dil kullanan ve zaman zaman itiraflarda da bulunan başarılı oyuncu bu defa uzun yıllar ‘babasının gölgesinde’ yaftasıyla yaşamak zorunda kaldığını itiraf etti.

İşte Doğa Rutkay Kamal’ın o paylaşımı:

dogarutkay-instagram

“Çiçeğim dedesini pek seviyor, yıllarca bana ne eziyet ettiler ‘babasının gölgesinde’ diye! Ah keşke hep kalsa insan büyümeden o gölgede! Sıra sende kızım; sen gir şimdi dedenin onurlu kocaman gölgesine”

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doğa rutkay, Doğa Rutkay babası,

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