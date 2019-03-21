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Doğa uyandı, Bahar geldi çattı: 21 Mart İlkbahar Ekinoksunda Ne Yapmalısın?

Serpil Bayar Serpil Bayar
YAŞAM  | 21.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Beklenen gün geldi, toprak ana uyandı. Tatlı meltemler çiçek kokularını dört bir yana dağıtmaya geldi. 21 Mart Ekinoksu ile artık içimiz ısınacak. Peki baharın gelişini haber eden 21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, neler yapılır?

Doğa uyandı, Bahar geldi çattı: 21 Mart İlkbahar Ekinoksunda Ne Yapmalısın?

Beklenen gün geldi, toprak ana uyandı. Tatlı meltemler çiçek kokularını dört bir yana dağıtmaya geldi. 21 Mart Ekinoksu ile artık içimiz ısınacak. Peki baharın gelişini haber eden 21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, 21 Mart'ta neler olur ve neler yapılır?

21 Mart İlkbahar ekinoksunda güneş ışınları ekvatora dik açıyla yani 90 derecelik bir açıyla düşer. Bu durum da gece-gündüz eşitliğine neden olur. Anlayacağınız üzere ekinoks kavramı gece-gündüz eşitliği demektir.

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21 Mart ile birlikte Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya ve hava ısınmaya başlar. Bu nedendendir ki 21 Mart baharın başlangıcı olarak kutlanır.

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Dünyanın bir çok yerinde 21 Mart festivaller ve farklı ritüellerle kutlanır.

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21 Mart tarihi itibariyle güneş ışınları kuzey yarım küreye dik açıyla düşmeye başlar ve bu durum 23 Eylül'e yani Sonbahar ekinoksuna kadar devam eder.

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Ülkemizde ise İlkbahar'ın gelişi piknikler, ateş yakarak üzerinden atlanarak, bahar temizliği, çeşitli eğlenceler ve aktivitelerle kutlanır.

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Siz de ilkbaharın gelişini karşılamak için yapabileceğiniz bazı öneriler:

doğada bolca vakit geçir,yürüyüş yap, bisiklete bin

ilkbaharda-gidilecek-yerler

meditasyon yaparak toprağın uyanışıyla birlikte sende uyan

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Silkelen ve kendini yenile

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Kışı geride bırak ve bahara yüzünü dön, yeni bir amaç edin

Kişisel-Gelişim-ve-NLP

doğa ile birlikte yenilen, yeni bir kitaba başla

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Sevdiklerini bir araya topla ve piknik yap

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Evine bir çiçek al ve renk kat

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Çiçeklerin cıvıltısına ve kuşların şarkısına kulak ver

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Anahtar Kelimeler:
21 Mart İlkbahar İlkbahar Ekinoksu

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